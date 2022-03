Maxi sequestro tra la Capitale e Gioia Tauro: colpiti i beni di due uomini ritenuti vicini al clan Piromalli

Un maxi sequestro di beni, ai fini della confisca, è stato eseguito dagli agenti della Questura di Roma, su disposizione del Tribunale della Capitale - Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di due soggetti ritenuti vicini al clan dei Piromalli.

Si tratta di un 61enne, C. A., con precedenti per bancarotta fraudolenta e ritenuto esponente della cosca Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina, e di un 70enne F. G., ritenuto un personaggio legato in passato a figure che gravitavano intorno a Cosa Nostra, Camorra e Banda della Magliana.

L’attenzione della Divisione Anticrimine si è concentrata sulle posizioni economico-patrimoniali degli interessati, insieme a quelle dei rispettivi nuclei familiari, dalle quali sarebbero emerso diverse irregolarità che hanno portato all’emissione del provvedimento.

Sotto sequestro sarebbero finiti beni per un valore di tre milioni di euro, tra cui partecipazioni di una società di capitali con sede nella Capitale, un complesso immobiliare, attiva nel settore immobiliare, una struttura destinata ad un albergo-ristorante nella zona di Rocca di Papa e immobili a Gioia Tauro.