Estorsione col metodo del “cavallo di ritorno”: in tre finiscono in carcere

Tre ordini di carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Ufficio esecuzioni penali, sono stati notificati dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro a tre soggetti rom, F.B., M.V. e F.V., che dovranno scontare pene residue per il reato di estorsione.

I DETTAGLI

I tre erano finiti nei guai a gennaio 2020, quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile, al termine di una serrata attività di indagine, avevano scoperto un caso di estorsione e ricettazione avvenuto con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”.

Le indagini erano partite da una denuncia di furto di autovettura. La vittima, il giorno seguente all’accaduto, si era poi vista arrivare una richiesta di denaro da parte di tre uomini i quali, dopo una contrattazione, avevano chiesto 300 euro per restituire la macchina.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, nella serata del 12 gennaio, aveva portato all’arresto in flagranza di reato di F.B., mentre gli altri due soggetti erano stati sottoposto a fermo di indiziato di delitto per estorsione in concorso.(QUI)

I tre ora dovranno ora scontare pene residue comprese tra un anno e mezzo circa e 4 anni e 4 mesi circa e, pertanto, nella mattinata del 16 marzo scorso, i carabinieri hanno eseguito gli ordini di carcerazione conducendoli in carcere.