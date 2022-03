Sosta selvaggia a Crotone: in due giorni elevate ben 163 sanzioni

E’ costante l’attività di controllo del territorio gli uomini del Comando di Polizia Locale di Crotone, coordinati dal comandante Francesco Iorno, ed il servizio di prevenzione e repressione della sosta selvaggia nel centro cittadino e nelle zone periferiche.

Nell'attività in questione, nei giorni 14 e 15 marzo, sono state rilevate 163 infrazioni al Codice della Strada ed in particolare 5 per autovetture parcheggiate al centro della carreggiata, 89 per auto parcheggiate nel divieto di fermata, 5 per auto parcheggiate in zona di rimozione forzata, 14 per auto parcheggiate sugli attraversamenti pedonali, 32 per auto parcheggiate fuori dagli stalli di sosta, 7 per autovetture parcheggiate davanti ai cassonetti dei rifiuti e 11 per autovetture parcheggiate in prossimità di incroci.