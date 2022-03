Abusivismo a Rossano, ruspe in azione in Contrada Nubrica

Ruspe in azione in Contrada Nubrica, nell'area di Rossano, per demolire alcuni fabbricati costruiti, tempo addietro, sul demanio pubblico. Prosegue, dunque, l'azione dell'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano in merito agli abbattimenti sul demanio, fermi ormai da anni.

Un altro segnale, l'ennesimo, di legalità e di riqualificazione del litorale, viene evidenziato dall'ente spiegando come questo intervento vada ad aggiungersi ad altri avvenuti, nei mesi scorsi, nelle Contrade Fossa, Gammicella e Zolfara.

L'opera di demolizione dei fabbricati abusivi, costruiti sul demanio pubblico, è finalizzata a riqualificare la costa.