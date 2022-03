Catanzaro Lido, a ballare senza mascherina. Fioccano le multe

Ballavano senza mascherina in un locale pieno e senza alcuna autorizzazione. È successo a Catanzaro Lido dove gli agenti della divisione Pas hanno effettuato un controllo in un locale mentre era in corso una serata con dj-set.

Nel corso del controllo gli agenti hanno scoperto che l'evento ero stato organizzato senza alcuna autorizzazione, per questo motivo la titolare è stata denunciata. Inoltre le è stata comminata una multa vista la violazione dell’ordinanza sindacale che dispone lo stop della musica entro le 24.

Nel locale i poliziotti hanno trovato diversi clienti assembrati e senza mascherina, così come i camerieri. Alla titolare è stata dunque elevata un’altra multa.