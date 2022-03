Regione, Minasi scioglie i dubbi: rimane in Calabria

Tilde Minasi

Rinuncia al seggio di palazzo Madama Tilde Minasi. L’assessora regionale alle politiche sociali ha infatti deciso di dedicarsi “completamente ai progetti già avviati e a quelli ancora da attuare, alle idee da realizzare insieme al presidente Roberto Occhiuto e alla giunta”.

“Restare in Calabria, continuare a mantenere il ruolo di assessore, avanzare nel cammino intrapreso ad ottobre, è una scelta che affronto con rinnovato impegno, con maggiore voglia di fare, con ancora più stimoli per dare risposte ai territori, e, soprattutto, rappresenta una decisione meditata e compiuta anche grazie al rapporto costante e concreto con il segretario nazionale Matteo Salvini, in uno spirito di piena collaborazione e di attenzione alla nostra regione da parte non solo dello stesso Salvini ma dell’intera Lega”, è quanto scrive Minasi.

“Non è stato facile arrivare alla fine di questo iter, anche perché si sono susseguite polemiche, provocazioni ed illazioni prive di fondamento alle quali ho preferito non rispondere, però era giusto che si agisse solo ed unicamente per la Calabria e per il partito, anche rinunciando, come accaduto, ad uno degli scranni più prestigiosi del nostro paese. Ed ogni azione ben ponderata richiede del tempo e crea un’attesa”.