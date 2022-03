Vibonese, in Africa arrivano i kit rossoblù della squadra di calcio

C’è una Vibonese in Africa. A Sakatè, città nello stato del Benin, dove da anni opera l’associazione San Benedetto Abate, un’organizzazione di volontariato nata nel 2007 a Cetraro, per iniziativa di don Ennio Stamile, attualmente referente regionale dell’associazione Libera in Calabria, un orfanotrofio si è tinto di rossoblù.

La società di Pippo Caffo che, accogliendo con entusiasmo l’invito dello stesso Don Ennio Stamile, e grazie al coordinamento di Giuseppe Borrello referente Libera di Vibo Valentia, ha donato kit di abbigliamento ed attrezzature sportive a tutti i bambini e agli educatori presenti.

Il kit è stato distribuito dall’associazione che ha inoltre individuato gli allenatori che porteranno avanti un percorso di gioco/studio/allenamento con addosso lo scudetto e i colori della Vibonese.