Cariati, Comune chiede 818 mila euro per compostiera di comunità

Comune Cariati

La giunta del Comune di Cariati ha approvato lo studio di fattibilità del progetto per creare una compostiera di comunità per il trattamento in loco dell’umido da candidare al ministero della Transizione Ecologica che ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani.

È quanto fa sapere la sindaca Filomena Greco. L’obiettivo è “abbattere i costi, tutelare l’ambiente e prevenire l’emergenza che si presenta ad ogni occasione con l’impossibilità di conferire i rifiuti organici negli impianti di smaltimento ed il conseguente e grave rischio igienico-sanitario fuori dalle porte delle utenze cittadine”.

È di 818 mila euro l’importo dell’investimento necessario per l’installazione sul territorio comunale di 7 compostiere di comunità, al cui funzionamento contribuiranno attivamente i cittadini attraverso il conferimento della frazione organica nell’ambito della raccolta differenziata.

“Tra i tanti benefici che ne deriverebbero – sottolinea la sindaca – oltre a quello di rendersi autonomi e autosufficienti rispetto al sistema dei rifiuti vi è anche quello di poter ottenere fertilizzante naturale da utilizzare in agricoltura”.