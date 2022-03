Covid, boom di casi in Calabria. In 24 ore 4.000 casi e 11 decessi

Boom di casi Covi-19 in Calabria dove oggi si sono ammalati in 4.008. Sono invece undici i decessi (Tre nel Reggino e nel Cosentino, due nel Crotonese e nel Vibonese, uno nel Catanzarese). Un aumento di positivi dunque, rispetto ai 3.405 casi di ieri (LEGGI).

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+1.722), seguono Cosenza (+999), Crotone (+475), Catanzaro (+460), Vibo Valentia (+344). Casi scoperti dai 15.222 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da febbraio 2020 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 256.102, mentre i decessi totali sono 2.208. I guariti di oggi sono 1.624 per un totale di 195.146 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 58.748 (+2.373).

Aumentano i ricoveri nei reparti, dove oggi si trovano 347 (+11) pazienti, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 14 (-2). In isolamento domiciliare sono in 58.387 (+2.364).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi si registrano 1.722 positivi, mentre il computo totale si attesta a quota 105.680. Attualmente i casi attivi sono 12.359, di cui 127 in reparto (+4); 6 in terapia intensiva; 12.226 in isolamento domiciliare (+738). I casi chiusi sono 93.321, di cui 92.660 guariti (+977); 661 deceduti (+3).

Nel Cosentino da febbraio 2020 i casi totali sono stati 59.331, oggi 999. Attualmente i casi attivi sono 22.160, di cui 113 in reparto (+2); 1 in terapia intensiva; 22.046 in isolamento domiciliare (+947). I casi chiusi sono 37.171, di cui 36.228 guariti (+47); 943 decessi (+2). L'Asp di Cosenza comunica 1004 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione. Precisa che dei 3 decessi comunicati oggi 1 è avvenuto a domicilio il 15/03/2022.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 460 nuovi positivi, mentre il computo totale si attesta a quota: 32.869. Attualmente i casi attivi sono 4.986, di cui 67 in reparto (+3); 7 in terapia intensiva (-2); 4.912 in isolamento domiciliare (+88). I casi chiusi sono 27.883, di cui 27.641 guariti (+370); 242 deceduti (+1). L'Asp di Catanzaro comunica 463 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Nel Crotonese il totale dei casi è: 26.235, mentre oggi i positivi sono 475. Attualmente i casi attivi sono 4.527, di cui 26 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 4.501 in isolamento domiciliare (+341). I casi chiusi sono 21.708, di cui 21.516 guariti (+133); 192 deceduti (+2).

Nel Vibonese da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 30.032, mentre oggi sono 344. Attualmente i casi attivi sono 14.374, di cui 12 in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 14.362 in isolamento domiciliare (+242). I casi chiusi sono 15.658, di cui 15.500 guariti (+97); 158 deceduti (+2).

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 8 nuovi casi per un totale di 1.955. Gli attuali positivi sono 342 (+8), di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 340 (+8) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.601; i decessi 12.