Isola, scoperti totem da gioco illegali: sanzionato titolare di circolo ricreativo

Multa salata per il titolare di un circolo ricreativo di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati scoperti ben 6 totem da gioco illeciti. I macchinari sono stati individuati dagli agenti della Divisione Pasi, a seguito di un controllo mirato sul territorio avviato oramai diverse settimane fa, e volto proprio alla repressione del fenomeno del gioco illegale.

Nello specifico, all'interno del circolo sono stati rinvenuti sei apparecchi elettronici non rispondenti alla normativa vigente, privi di titoli di autorizzazione e perfettamente funzionanti. All'interno di uno di questi, infatti, è stata rinvenuta una banconota da 10 euro, a dimostrare che i totem fossero aperti al pubblico ed utilizzabili.

Gli apparecchi sono stati sottoposti a fermo amministrativo, mentre il titolare del circolo è stato sanzionato per ben 60 mila euro. L'attività di controllo proseguirà anche in altri locali del territorio, come anticipato dal Questore di Crotone.