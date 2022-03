Ottimo avvio di campionato per il team catanzarese Giusy Kart Competition

Alla partenza del Campionato interregionale Karting zona 6 Basilicata e Calabria, sulla pista 2 mari di Amato, grande soddisfazione per il team catanzarese Giusy Kart Competition di Gianmarco Sicilia che scende in pista con ben 8 piloti. Partendo dal più piccolo:

Ferdinando Torchia di Lamezia Terme 6 anni appena compiuti nella categoria 60 K Baby che alla sua prima competizione ha fatto subito vedere di che pasta è fatto portando a termine in maniera professionale il compito assegnatogli dal direttore di gara di condurre il giro di formazione per la partenza lanciata, ed alla fine tutti sul podio per questa categoria che non vede vincitori ma solo pilotini che imparano in maniera professionale a diventare i piloti di domani.

Matteo Puglisi 12 anni, categoria 60 Mini GR.3 Siciliano, new entry nel campionato Calabrese, dopo aver conquistato solo la terza posizione in qualifica riesce a sopravanzare i sui avversari in gara 1 chiudendo al primo posto, guadagnando la partenza in pole position per gara 2 (Finale). Poteva sembrare tutto facile per Matteo, ma in finale ha dovuto battagliare con un velocissimo e tenace Francesco Cartini (Pole in qualifica con record ufficiale della pista 40.950) i due sono arrivati al traguardo scambiandosi la prima posizione più volte. Alle fine la Spunta Puglisi che riesce negli ultimi giri ad accumulare un piccolo vantaggio che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Simone Virelli 14 anni, categoria X30 Junior, reduce dalla partecipazione al primo round del campionato Iame Series Italy 2022 sul Circuito Internazionale Napoli dove un problema tecnico in qualifica lo ha costretto a partire dalle ultime posizioni, ha fatto parlare di se per i suoi sorpassi in pista durante le gare (34 posizioni guadagnate nelle tre gare disputate); sceso in pista per questo primo appuntamento, perde la pole in qualifica per soli 11 millesimi a favore di un velocissimo Francesco Curto, ma alla partenza di gara 1 prende subito la testa della corsa seguito dal suo rivale dello scorso anno Guglielmo De Leo che benché veloce, nulla può contro la costanza giro dopo giro di Simone che riesce a mettere tra se ed il suo rivale circa 2,3 secondi conquistando la pole per gara 2. La finale è un po' la fotocopia di gara 1, partenza da manuale e conduzione della gara in testa fino al traguardo seguito solo da Guglielmo De Leo che nonostante il buon passo di gara non riesce a colmare i 4 secondi che Simone riesce a guadagnare al traguardo salendo così sul gradino più alto del podio.

Giuseppe Sestito 14 Anni categoria X30 Senior pur non avendo rivali in questa gara dimostra la sua voglia di fare bene in pista ed in attesa di trovare avversari validi si gode il gradino più alto del podio, dichiarando: Io ci sono.

Buona la prestazione di Alessandro Santoro 15 anni e Gabriele Romano 17 anni Che al loro esordio nella categoria 125 Club New Entry hanno conquistato in qualifica rispettivamente il terzo ed il quarto tempo in questa difficile e folta categoria. Nella partenza di gara 1 Gabriele riesce a guadagnare una posizione ai danni del compagno di squadra Alessandro che afflitto da un dolore al braccio per una caduta avvenuta qualche giorno prima perde anche la quarta posizione. In gara 2 Gabriele Romano dopo la partenza riesce a mantenere la terza posizione fino al traguardo, piazza che perde per una penalità inflitta a causa di un contatto che ha messo in posizione irregolare il musetto del suo kart, ma soddisfatto della prestazione in pista alla sua prima. Alessandro Santoro pur partendo quarto perde progressivamente posizioni fino alla settima piazza costretto dal dolore al braccio che ha continuato ad affliggerlo fino alla fine ma ha dichiarato che era veramente difficile tenere il kart in pista in quelle condizioni.

Antonio Surace 39 anni categoria 125 Top Driver, difficile il suo avvio di campionato a causa di vari problemi tecnici a partire dalle qualifiche che poi si sono protratti anche in gara 1 e gara 2 ma fiducioso afferma: Continuerò ad allenarmi al meglio per riconquistare le posizioni che mi appartengono.

Antonio Puglisi 17 anni siciliano categoria 125 KZ2, all’esordio in questa categoria ha fatto subito capire che non si sarebbe intimorito difronte ai più esperti piloti che ci sono nella categoria “Regina” come è chiamata la KZ2 ed in qualifica si piazza al quarto posto subito dietro al 2 volte campione italiano Porche Carrera Cup Italia, il Calabrese Simone Iaquinta, che quando è libero da impegni che lo vedono protagonista già dallo scorso anno nel mondiale Porche Carrera Cup non disdegna una gara in kart. In gara 1 è subito bagarre tra i più esperti che si danno subito battaglia, ma Antonio riesce alla fine a spuntare una terza posizione che fa ben sperare in finale. In gara 2 è ancora bagarre tra gli esperti piloti Iaquinta, Imparato, e Ferragina, ma alla fine il nostro pilota sale sul terzo gradino del podio preceduto da Ferragina e Iaquinta, ed ha l’onore di essere primo nella speciale classifica prevista per gli Under 18.

Ottima soddisfazione quindi per il team manager Gianmarco Sicilia che porta a casa 4 primi posti ed un terzo posto in questo avvio di Campionato; e ringrazia tutti i piloti ed i meccanici per l’impegno messo durante gli allenamenti e nel weekend di gara. Uno Special Thanks Va a Giovanni e Pasquale Tellone motoristi di Puglisi e Virelli. Un immenso grazie agli sponsor.