Tamponamento a catena lungo l’A2: cinque auto coinvolte

Cinque autovetture sono rimaste coinvote in un tamponamento a catena avvenuto questa mattina lungo l'Autostrada A2, nei pressi dello svincolo del porto di Reggio Calabria.

Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite del tutto: quel che è certo è che lo scontro ha provocato notevoli rallentamenti e code, durati per diverse ore.

Fortunatamente nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito, e non è stato necessario allertare personale medico del 118. Giunti sul posto solo gli agenti di Polizia, interveuti per regolare il denso traffico ed eseguire i rilievi del caso.