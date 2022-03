Locri, sbancano un’intera collina senza autorizzazioni: due denunce

Un'operazione di controllo del territorio svolto dai Carabinieri Forestali ha portato al sequestro di un'area collinare di circa mezzo ettaro nel comune di Locri, in località Rutolo. I militari infatti hanno notato che all'interno dell'area erano stati avviari dei lavori di sbancamento e spianamento del terreno, ed un'intera collina era stata quasi completamente spianata.

Situazione sospetta, che ha spinto i militari ad indagare. Colto sul fatto un quarantaquattrenne di Melito Porto Salvo, soggetto già noto alle forze dell'ordine, mentre con una motopala si apprestava a sbancare la collina come richiesto dal proprietario del terreno, un quarantacinquenne di Locri, anche lui pregiudicato.

I lavori, però, si sono rivelati completamente abusivi e privi di autorizzazione, e realizzati tra l'atro in area posta a vincolo idrogeologico. Ingente il danno riscontrato, tra sbancamento ed accumulo di materiali terrosi, oltre alla distruzione totale della morfologia dei luoghi. Per evitare ulteriori operazioni al suo interno, l'area è stata sequestrata in attesa che le indagini si concludano.

I due soggetti sono stati denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria, che ora ha il compito di chiarire definitivamente le responsabilità e le finalità dello scempio ambientale.