Omicidio a Soriano, c’è un indagato: fermato imprenditore del posto

A distanza di circa due mesi dall'omicidio di Giuseppe De Masi, avvenuto in pieno centro a Soriano lo scorso 31 dicembre, la Procura ha aperto un'indagine a carico di un piccolo impenditore del posto che, secondo quanto ipotizzato dai Carabinieri, potrebbe essere l'esecutore materiale dell'omicidio.

Si tratta di un quarantenne di Soriano, al quale è stata perquisita casa e sequestrata l'auto. Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per poter aprire una cassaforte ed esaminarne il contenuto. Il delitto infatti non è ancora stato inquadrato in un contesto definito, e le indagini permetteranno di far luce quanto meno su un eventuale coinvolgimento della criminalità organizzata.