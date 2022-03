Cittadini ucraini in arrivo a Crotone: le indicazioni della Questura per un soggiorno regolare

In queste ore si registrano nel crotonese numerosi arrivi di cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Al fine di garantire un soggiorno regolare, la Questura di Crotone ha voluto diramare una nota di precisazioni.

“I cittadini ucraini giunti in provincia – si legge nel comunicato - saranno considerati regolari per 90 giorni, “essendo esenti visto” mediante presentazione della “dichiarazione di presenza”. Entro otto giorni dall’arrivo in Italia i cittadini ucraini dovranno recarsi, muniti di passaporto o altro documento di riconoscimento, allo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone - aperto al pubblico esclusivamente per i cittadini ucraini il lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13 - per presentare la “dichiarazione di presenza”.

Le “dichiarazioni di presenza” – prosegue la nota - dovranno essere compilate per ogni singolo cittadino ucraino. Inoltre, coloro che hanno fornito alloggio o ospitalità a cittadini ucraini dovranno, entro le 48 ore dall’arrivo, presentare apposita dichiarazione di ospitalità. Se il cittadino viene ospitato nel Comune di Crotone, la dichiarazione di ospitalità, completa in ogni sua voce e corredata dai documenti richiesti, dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC immig.quest Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o a mezzo raccomandata indirizzata all’Ufficio Immigrazione della Questura (Via Pastificio 20). Se il cittadino viene ospitato in un Comune della provincia, le dichiarazioni di ospitalità andranno presentate al Comune dove è ubicata l’abitazione che ospita lo straniero. Sarà poi cura del Comune inoltrarle alla Questura. Si precisa che tutta la documentazione sopra citata è esente da marca da bollo.”