Processo “Rimpiazzo”: chieste 32 condanne e una sola assoluzione

Una sola assoluzione e ben 32 condanne sono state richieste Dda di Catanzaro nel corso processo scaturito dall’operazione “Rimpiazzo” scattata nel 2019 contro il clan di ‘ndrangheta dei Piscopisani.

Dopo una requisitoria andata avanti da questa mattina al Tribunale di Vibo Valentia, il pm Andrea Mancuso ha formulato questo pomeriggio le richieste di condanna davanti al collegio giudicante presieduto da Tiziana Macrì.

Le pene richiese vanno dai 30 ai 2 anni. La condanna più alta, quella a 30 di reclusione, è stata invocata per Rosario Battaglia, 22 anni e 6 mesi sono stati invece richiesti per Nazzareno Galati e 20 anni e 6 mesi per Benito La Bella.

Per gli altri imputati il pm Mancuso ha chiesto: 12 anni per Mancuso Pantaleone alias “Scarpuni”; 9 anni per Fortuna Ippolito Andrea; 16 anni per Galati Salvatore Giuseppe; 11 anni per Fortuna Maria Concetta Immacolata; 10 anni e 10 mesi per Fortuna Michele (classe ’85): chiesti; 8 anni per Barba Nicola; 12 anni per Brogna Giuseppe; 11 anni per Colace Nazzareno; 12 anni per D’Angelo Domenico; 15 anni per D’Angelo Giuseppe; 16 anni per David Angelo; 13 anni e 6 mesi per Farfaglia Stefano; 19 anni per Felice Francesco; 5 anni e 4 mesi per Lo Giudice Giuseppe; 4 anni per Lo Schiavo Tommaso; 2 anni per Mantella Raffaella; 12 anni Mazzeo Michele Silvano; 17 anni per Pannace Nazzareno; 17 anni per Pupillo Francesco; 3 anni per Prestanicola Simone; 17 anni per Romano Francesco; 17 anni per Sorrentino Pierluigi; 10 anni per Staropoli Michele Rinaldo; 16 anni per Tassone Francesco; 2 anni per Tavella Annarita; 8 anni per Tavella Gianluca Rosario; 3 anni per Tinelli Giovanni; 9 anni e 6 mesi per Vacatello Leonardo; 6 anni per Zuliani Luigi Francesco.

Unica assoluzione richiesta è stata quella per Mariano Natoli.