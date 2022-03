Guerra. La Prefettura di Reggio regolamenta l’accoglienza dei profughi ucraini

La Prefettura di Reggio Calabria si è attivata per regolamentare l’accoglienza degli ucraini che fuggono dalla guerra. In particolare, al fine di consentire una migliore gestione delle numerose manifestazioni ed offerte di disponibilità formulate da Enti, Associazioni e singoli cittadini, è stato creato un apposito “Modulo”.

Il formulario potrà essere utilizzato per trasmettere tanto le manifestazioni di disponibilità all’accoglienza delle Amministrazioni Comunali, quanto le ulteriori disponibilità manifestate da altri soggetti, anche privati, al fine di consentire a questo Ufficio un efficace monitoraggio.

L’inserimento dei dati potrà avvenire anche accedendo dal link pubblicato nell’apposita Sezione “Emergenza Ucraina”, presente sulla pagina web istituzionale della Prefettura.

Quanto alle modalità di compilazione, il citato “Modulo” consente di inoltrare la manifestazione di disponibilità indicando le seguenti opzioni: “Alloggio”; “Servizi (es. trasporti, assistenza legale, mediazione linguistica, prestazioni sanitarie, raccolta e distribuzione di beni di prima necessità)”.

Nella sezione “Alloggio” sarà necessario inserire, oltre ai dati utili a localizzare l’immobile, anche la dotazione dell’alloggio, la durata della disponibilità all’accoglienza, il numero di posti disponibili, ovvero la tipologia di offerta, se comprensiva o meno di vitto.

La sezione “Servizi” del citato modulo, invece, consente agli utenti di differenziare la manifestazione di disponibilità, opzionando una o più attività presenti nella griglia sottostante, ovvero specificando alla voce “Altro” il servizio offerto, ove non ricompreso nell’elenco esemplificativo.

Entrambe le sezioni, infine, sono dotate di un apposito spazio “Note”, finalizzato ad inserire eventuali indicazioni ritenute utili o necessarie per specificare l’offerta proposta.

Tanto premesso, si evidenzia che le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire unicamente mediante il format in parola, e che l’indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. rimane comunque attivo per eventuali, ulteriori comunicazioni.