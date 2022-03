Covid: in Calabria contagi in discesa (+3.405) ma aumentano i ricoveri. Sei i decessi

Dopo il boom registrato ieri (QUI) si torna a registrare una frenata dei contagi in Calabria. A confermarlo è l'odierno bollettino regionale, che certifica 3.405 nuovi casi che sono stati scoperti dai 13.756 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Anche oggi nella nostra regione si contano 6 morti (tre a Cosenza, due a Reggio e uno a Crotone) e, purtroppo, si torna a registrare un aumento dei ricoveri.

Con 1.341 positivi è la provincia di Reggio Calabria a registrare il maggior numero di casi, segue la provincia di Cosenza (+916) e poi quelle di Catanzaro (+439), Vibo Valentia (+404) e Crotone (+286). Sono invece 19 i casi invece notificati da fuori regione.

Ad oggi il totale delle vittime è di 2.197, mentre sono in tutto 252.094 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione.

Gli attuali positivi sul territorio regionale sono in tutto 56.375 (+1.954) mentre i guariti nelle ultime ore sono 1.445, per un totale di 193.522 persone uscite dall’incubo.

Come dicevamo, tornano ad aumentare i ricoveri nei reparti Covid della regione. Attualmente sono ricoverati 336 pazienti e solo oggi si registrano 11 ricoveri, tutti nel cosentino. In terapia intensiva sono invece 16 le persone in cura e non si registrano ricoveri o dimissioni. Coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 56.023 (+1.947).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 103.958 (+1341), mentre i casi attivi sono 11.617. Di questi: 11.488 in isolamento, 123 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 91.683 i guariti e 658 i decessi.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 32.409 (+439), mentre i casi attivi sono 4.773. Di questi, 4.700 in isolamento, 65 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 26.956 i guariti e 241 decessi. L'ASP di Catanzaro comunica “440 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione”.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 58.332 (+916), mentre i casi attivi sono 21.211. Di questi, 21.099 sono in isolamento, 111 in reparto e 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.181 guariti e 940 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “924 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono 25.760 (+286) mentre gli attivi sono 4.187, di cui 4.160 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 21.383 i guariti e 190 i deceduti. L'ASP di Crotone comunica “293 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione”.

Nel Vibonese con i 404 positivi di oggi portano il computo totale 29.688 persone contagiate e gli attivi sono 14.129. Di questi: 14.120 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.403 i guariti e 156 i deceduti. L'ASP di Vibo Valentia comunica “407 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione”.

Per quanto riguarda il setting fuori regione il totale dei casi è di 1.947 casi (+19). Gli attuali positivi sono 334, di cui 2 in reparto; nessuno in terapia intensiva; 332 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.601 e i decessi 12.

