Crisi ristorazione collettiva, Filcams Cgil a istituzioni: "soluzioni adeguate e rapide”

“Paradossale che chi lavora per offrire il ristoro agli altri, da quando è iniziata la Pandemia vive in una situazione di fame e di bisogno. Il settore della Ristorazione collettiva è al tappeto, soprattutto se si guarda agli appalti per le mense scolastiche ed aziendali. Da tre anni a questa parte, chi lavora nel settore, sta vivendo in una situazione precaria sia dal punto di vista economico che sociale.” Ad affermarlo in una nota è Giuseppe Valentino, Segretario Generale FILCAMS CGIL Calabria, che aggiunge:“Gli enti pubblici, piuttosto che le Scuole, o le grandi aziende hanno bloccato le mense e dì conseguenza chi lavora nel settore rimane a casa senza reddito e senza assistenza”.

“Il Governo nazionale non ha, nonostante le richieste del sindacato, previsto ristori ed ammortizzatori sociali, – prosegue Valentino - le lavoratrici ed i lavoratori sono lasciati da soli ed alla disperazione.

La FILCAMS CGIL ritiene che, anche in Calabria come è stato fatto in altre realtà, la politica e le Istizioni debbano trovare soluzioni adeguate – conclude - per dare sostegno e forza a chi pur lavorando rischia la fame e la povertà, con tutte le conseguenze sociali per le loro famiglie e le nostre comunità.”