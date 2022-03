Isola di Dino, Iacucci: “Finalmente torna ai cittadini”

"L’Isola di Dino torna ai cittadini". Lo annuncia in un comunicato Franco Iacucci, che parla di "una gran bella soddisfazione per tutta la comunità e l’amministrazione Praticò. Un plauso al sindaco di Praia a Mare che ha creduto fino in fondo in questa battaglia e ha seguito negli anni la vicenda giudiziaria".

"L’Isola rappresenta una grande ricchezza per il territorio, una risorsa da tutelare e valorizzare. Ora che è ritornata ad essere un bene pubblico sono certo che con l’aiuto di tutti, i praiesi riusciranno a valorizzarla e a farla diventare una delle mete turistiche preferite della Calabria" prosegue Iacucci. "L’Isola di Dino con le sue grotte millenarie, le scogliere e un ricchissimo patrimonio naturalistico sono certo che diventerà ancora di più uno degli angoli più belli della Calabria e dell’intero Mezzogiorno".

"Il sindaco Antonio Praticò suggella oggi la sua lunga carriera politica con questo grande risultato, con tenacia ha dimostrato con i fatti il suo amore per il territorio restituendo a Praia e all’intera Calabria l’isola di Dino" conclude Iacucci. "Ora sono certo che il sindaco con la sua esperienza e con l’aiuto anche della Provincia, della Regione e degli imprenditori del territorio, riuscirà a recuperare e valorizzare questo immenso patrimonio pubblico".