Infrastrutture sociali, Delfino: “Da Pnrr sostegno e supporto per le fragilità”

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico per la individuazione di enti del Terzo Settore per co-progettazione e gestione in partnership di attività e di interventi nell'ambito della missione di Inclusione e Coesione e di Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore così come previsto da diversi ambiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A darne notizia è l’assessore comunale al welfare, Demetrio Delfino che ha ringraziato gli uffici del Settore Welfare per il prezioso lavoro di elaborazione prodotto. L'Assessore ha evidenziato inoltre la centralità di un’azione che, secondo quelle che sono le linee guida del Pnrr, "interviene in modo deciso e concreto sul fronte dei servizi sociali territoriali e delle politiche per la famiglia, con riferimento particolare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, valorizzandone le dimensioni sociale, individuale e familiare".

"Si lavora, dunque, su un altro strumento operativo che rafforza la più generale azione in atto a sostegno delle fragilità in un momento storico estremamente critico in cui marginalità, disagio e povertà sono esponenzialmente aumentati" conclude l'assessore. "Grazie alla collaborazione con l'Asp reggina verrà inoltre presentato a breve un progetto sulla linea d'intervento sulla disabilità".