Serie B. Cittadella-Reggina 0-0: pareggio a reti bianche che tiene in piedi la rincorsa playoff

Finisce senza reti la sfida tra Cittadella e Reggina, che con questo pareggio non cambiano la propria classifica. Partita non brillantissima, con qualche occasione da entrambi i lati, che ha dato vita ad una sfida sostanzialmente equilibrata. Con questo punto, gli amaranto sono a meno 6 dalla zona playoff, ma devono aspettare i risultati delle altre squadre.





Parecchie novità nell'undici iniziale amaranto, in porta c'è Turati, in difesa rientra Loiacono insieme a Stavropoulos mentre a centrocampo Adjapong sulla fascia e Kupisz supporta Bianchi.

Tandem d'attacco inedito formato da Rivas e Folorunsho, niente attaccanti di ruolo per Stellone. Dall'altra parte, il Cittadella cambia modulo e presenta Baldini accanto ad Antonucci e all'ex Laribi sulla trequarti.

Il primo tempo inizia con la Reggina in avanti, già al primo minuto Di Chiara lancia Kupisz in profondità, Frare chiude in angolo. Al terzo minuto sono i veneti a battere un corner, ma senza esito.

Al 7', Rivas corre sulla fascia destra e mette al centro per Kupisz, che calcia al volo ma il pallone finisce alto. Un minuto dopo, Folorunsho si inserisce tra la difesa granata, palla a Rivas che serve ancora Kupisz, questa volta il tiro del polacco viene fermato da Maniero.

All'11' si vede il Cittadella, Donnarumma calcia da 30 metri ma non crea pericoli a Turati. Finora molto equilibrio tra le due squadre, con il Cittadella che prova a fare la partita e la Reggina che prova a fermare gli attacchi degli avversari e ripartire sfruttando la velocità di Rivas e Folorunsho. Al 12', Bianchi perde palla e il Cittadella riparte in contropiede, Baldini tira dai 25 metri ma la palla finisce sul fondo.

Al 22', punizione per la Reggina dal limite dell'area, ma il tentativo di schema degli amaranto non funziona. Al 24', spunto di Antonucci che dalla sinistra semina due avversari e punta l'angolo basso sul primo palo, Turati è bravo a bloccare.

La mancanza di una punta di ruolo fa sì che gli amaranto cerchino sempre le ripartenze in velocità, mentre il Cittadella continua a cercare sbocchi per un'azione offensiva. Al 32', Beretta scambia con Antonucci, che tira da posizione defilata, Turati blocca in due tempi.

Al 34' Kupisz perde palla vicino l'area di rigore, Antonucci raccoglie e tira, Turati blocca facilmente. Al 36', Di Chiara batte una punizione dalla trequarti, sponda di Folorunsho per Loiacono che viene anticipato a due passi dalla linea.

Al 44', Baldini calcia una punizione dai 25 metri, ma il tiro non crea nessun problema alla difesa amaranto. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude in parità.

Nessun cambio nella ripresa, le due squadre iniziano la ripresa con lo stesso motivo del primo tempo. Al 56' la Reggina protesta per un presunto fallo da rigore di Frare su Kupisz, ma l'arbitro lascia proseguire. Un minuto dopo, Rivas tenta il colpo sul palo lontano, ma Maniero riesce a respingere.

Al 58', il Cittadella sostituisce Laribi e Icardi con Pavan e Mazzocco e torna al modulo classico, il 4-3-1-2. Al 62', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Del Fabro devia di testa, ma Turati blocca anche questo.

Al 64', Stellone prova a mischiare le carte mandando in campo Lombardi e Hetemaj al posto di Adjapong e Stavropoulos, arretrando Di Chiara in difesa. Un minuto dopo, l'occasione più ghiotta per la Reggina: lancio in avanti verso Rivas, l'honduregno stoppa e serve con un pallonetto Folorunsho, il numero 90 anticipa Maniero e batte a rete ma Del Fabro salva proprio sulla linea.

Al 67' un'altra punizione dai 25 metri battuta da Baldini, Turati è pronto a bloccare. Al 74', per il Cittadella fuori Baldini e dentro Tavernelli e un minuto dopo, Antonucci lancia Beretta che stoppa e tenta il destro a giro, Loiacono riesce a deviare in angolo.

All'83' Stellone sostituisce Kupisz con Bellomo, cercando di sfruttare la classe del numero 10. Altra punizione dai 25 metri del Cittadella all'85', stavolta battuta da Branca, ma con Turati che blocca anche questa. Tra l'87' e l'89' il Cittadella sostituisce Antonucci con Varela e la Reggina sostituisce Rivas con Montalto.

Nei quattro minuti di recupero, il Cittadella ha l'occasione di segnare, Donnarumma crossa dalla sinistra per Tavernelli che gira di prima intenzione, ma Turati salva tutto. La partita finisce in parità, poche occasioni da entrambe le parti e partita fondamentalmente equilibrata.

Da sottolineare l'ennesima prova positiva per Amione, ormai imprescindibile nella formazione amaranto. Non cambia nulla in classifica, con gli amaranto che salgono a 40 punti, ma con lo stesso distacco proprio dal Cittadella. La prossima sfida sarà sabato prossimo al "Granillo", dove gli amaranto ospiteranno il Cosenza.

Nella conferenza stampa post-gara, l'allenatore amaranto Roberto Stellone appare soddisfatto:

"Partita equilibrata, noi e loro eravamo in grande emergenza. Abbiamo cambiato tanto per far rifiatare quacuno, ma tutti hanno risposto bene. A centrocampo eravamo particolarmente corti, ma Giraudo, Bianchi e Kupisz hanno fatto molto bene. Rivas e Folorunsho sono stati applicati. Ho avuto la sensazione che nel secondo tempo potevamo vincerla, ma alla fine credo che il pari sia il risultato più giusto. Ci è mancato concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Mi servivano due punte come quelle di oggi, volevo attaccare la profondità. Ho messo Montalto nel finale perché Rivas era stanco".

La squadra ha dimostrato ancora una volta una certa solidità difensiva e Stellone elogia la prova dei suoi:

"Loiacono e Stavropoulos hanno fatto una grande partita, ma ovviamente ci è mancata un po' la spinta di Di Chiara, che a mio avviso ha dimostrato oggi di rendere di più come braccetto".

TABELLINO

Cittadella (4-2-3-1): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Icardi (58' Mazzocco); Antonucci (87' Varela), Laribi (58' Pavan), Baldini (74' Tavernelli); Beretta. a disposizione: Manfrin, Mattioni, Ciriello, Smajlaj, Giacomazzo. Allenatore: Gorini

Reggina(3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos (64' Hetemaj); Adjapong (64' Lombardi), Kupisz (80' Bellomo), Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Rivas (89' Montalto). a disposizione: Aglietti, Micai, Cionek, Ejjaki, Diop. Allenatore: Stellone

Ammoniti: Icardi, Pavan, Branca (C), Loiacono (R)