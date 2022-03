Ospitalità, a Crotone avviso pubblico per accoglienza solidale

È stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’avviso pubblico Accoglienza Solidale per l’acquisizione di disponibilità gratuita all’accoglienza temporanea e all’attivazione di servizi in favore di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi.

In particolare l’Ambito Sociale Territoriale di Crotone, comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale e Crotone quale comune capofila, intende procedere ad una ricognizione della disponibilità di famiglie, di singoli cittadini e di enti/strutture ricettive, all’accoglienza solidale, temporanea e gratuita in favore del popolo ucraino, in fuga dal conflitto in corso.

L’avviso è rivolto a tutti i cittadini dei Comuni appartenenti all’ambito di Crotone che si trovino nella disponibilità di accogliere singoli cittadini, famiglie, minori accompagnati o che intendano mettere a disposizione alloggi liberi per destinarli all’accoglienza temporanea e gratuita di nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra (a titolo esemplificativo ma non esaustivo immobili liberi quali: stanze, appartamenti, case indipendenti, etc).

Lo stesso potrà essere fatto dalle strutture ricettive presenti sul territorio dell’ambito di Crotone che vogliano rendere disponibili parte delle proprie strutture per l’accoglienza di singoli cittadini/nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra e dagli enti del terzo settore che abbiano, a vario titolo, nella loro disponibilità, immobili da concedere.