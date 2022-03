Covid, esplosione di contagi: sono 4.457 i nuovi casi, 6 i decessi

Il coronavirus torna a mordere la Calabria. Dopo diverse settimane di dati rassicuranti, ecco che l'odierno bollettino mostra numeri che non si registravano da un pezzo: sono infratti 4.547 i nuovi casi scoperti, a fronte di 2.128 guariti. Da registrare, purtroppo, altri 6 decessi, ed altri 13 ricoveri.



Exploit di casi nella provincia di Reggio Calabria (+1.628), seguita da Cosenza (+1.270), Crotone (+591), Catanzaro (+533) e Vibo Valentia (+505), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+20). Processati 2 milioni e 449.176 tamponi (+17.892) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale nuovamente al 25,41%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 102.617 (+1.628), mentre i casi attivi sono 11.070. Di questi: 10.939 in isolamento, 125 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 90.891 i guariti e 656 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 57.416 (+1.270), mentre i casi attivi sono 20.348. Di questi, 20.246 sono in isolamento, 100 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.131 guariti e 937 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 25.474 (+591) mentre gli attivi sono 4.015, di cui 3.986 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 21.270 i guariti e 189 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 31.970 (+533), mentre i casi attivi sono 4.773. Di questi, 4.700 in isolamento, 65 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 26.956 i guariti e 241 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 29.284 (+505) mentre gli attivi sono 13.898. Di questi: 13.889 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.230 i guariti e 156 i deceduti.