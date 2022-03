Crotone, rubati o danneggiati i cestini per la differenziata: la denuncia di Akrea

Diversi cestini posizionati da Akrea per la raccolta differenziata lungo le vie di Crotone hanno fatto una brutta fine: sono stati rubati o, peggio ancora, bruciati. Lo rende noto la stessa società, che denuncia 14 episodi di furto o di dolo a partire dalla fine di dicembre.

"Una nuova versione di caccia al tesoro sembra aver appassionato alcuni buontemponi crotonesi. Peccato, però, che il furto e il danneggiamento dei carrellati per la differenziata non sia affatto un gioco, bensì un reato. E un danno per tutta la collettività" si legge nel comunicato diramato all'azienda, che si chiede a chi possa giovare tale comportamento. "I nuovi contenitori installati per la differenziata di prossimità costano mediamente 30 euro ciascuno più Iva. Akrea ha già rimpiazzato quelli rubati e incendiati, ma il conto lo pagano tutti i cittadini, compresi gli autori dei misfatti".