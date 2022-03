Cassano, avviata la demolizione di manufatti abusivi

Nella mattinata odierna sono state avviate dagli operatori dell’ufficio manutenzione del Comune di Cassano All’Ionio con l’ausilio dei mezzi a disposizione le operazioni di demolizione dei manufatti realizzati abusivamente a ridosso del complesso delle case popolari. Si tratta, in particolare, dell’avvio degli smantellamenti inseriti nella lista dei 52 immobili abusivi già censiti ed individuati con un atto deliberativo datato 2019 licenziato dalla Commissione Straordinaria che in quel periodo ha gestito l’Ente locale sibarita, composta da Mario Muccio, Roberto Pacchiarotti e Rita Guida.

Gli autori degli illeciti già da allora furono destinatari di apposite ordinanze di demolizione dei manufatti realizzati. Poiché non hanno ottemperato alle disposizioni, ora si procede d’imperio per ripristinare la legalità contro ogni forma di sopraffazione e di violazione delle norme vigenti in materia. Presenti sulla scena, a seguire l’operazione, in prima persona, il sindaco Gianni Papasso, la giunta comunale, il presidente dell’assise civica Lino Notaristefano, alcuni consiglieri comunali, funzionari dell’ente e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri coordinati dal Capitano Miche Ornelli. L’amministrazione comunale, ha commentato il primo cittadino, al cospetto di tali situazioni di illegalità, per quanto di propria competenza non può e non vuole essere omissiva, pertanto procederà imperterrita nell’azione di demolizione e di risanamento dei luoghi oggetto di abusi edilizi.

Da segnalare, durante le operazioni di abbattimento di alcuni manufatti, la protesta di alcuni residenti “abusivi”, a difesa del loro stabile da abbattere. A tale riguardo, l’amministrazione comunale, d’intesa con le forze dell’ordine, al fine di scongiurare nell’immediato eventuali situazioni di ordine pubblico hanno deciso di differire ai prossimi giorni le operazioni di demolizione anche di detto stabile, per poi proseguire sul resto del territorio seguendo l’ordine della lista.