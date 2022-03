Rilevazione dei debiti commerciali a Reggio Calabria, le precisazioni dell’assessore Calabrò

"Nessun tipo di tassazione graverà sui cittadini del Comune, né esiste alcun timore o paura che l'adesione dell'Ente alla sottoscrizione dell'accordo previsto dalla Finanziaria possa incidere, in maniera negativa, sui cittadini". L'assessora al Bilancio, Irene Calabrò, si inserisce nel dibattito che, in questi giorni, sta interessando la pubblicazione, da parte di Palazzo San Giorgio, dell'avviso di rilevazione dei debiti commerciali, e spiega: "la previsione della legge Finanziaria va a beneficio delle casse comunali perché il Comune avrà la possibilità di attingere ad un contributo a fondo perduto per ripianare il disavanzo accumulato nel negli anni pregressi".

"In particolare l'avviso ai creditori è previsto, appunto, dalla finanziaria e subordinato alla sottoscrizione dell'accordo che avverrà non appena la Presidenza del Consiglio dei ministri avrà chiari, definiti ed esaminati i dati forniti dai Comuni beneficiari. Anche noi abbiamo trasmesso la proposta di adesione e restiamo in attesa di riscontro, da parte di Palazzo Chigi, per formalizzare un'intesa che prevede, sostanzialmente, due impegni da parte dell'amministrazione: aumento della riscossione e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare" spiega l'assessore. "Tra le diverse previsioni che l Amministrazione poteva adottare per avere il contributo si è scelto di concentrare ogni attività sui temi cruciali, a cui già si sta peraltro lavorando. Quindi, nessun provvedimento riguarderà aumento di Irpef, canoni, tasse doganali, riduzioni di spesa in generale, né alcun effetto negativo interesserà la cittadinanza".

"In merito alla trasparenza ogni polemica è fuorviante e pretestuosa, considerando che l'avviso è stato pubblicato on-line, sul sito ufficiale del Comune, già dal 31 gennaio ed è stato inviato con comunicazione ufficiale e richiesta di pubblicazione nei rispettivi canali, a tutti gli enti istituzionali come, ad esempio, la Regione, l'Asp, la Camera di commercio, gli ordini professionali ed anche il Consiglio nazionale forense. Il tema è stato inoltre trattato nelle commissioni consiliari competenti ed anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale oltre che oggetto di varie comunicazioni sulla stampa locale" conclude. "Ad ogni modo, l'avviso è stato pubblicato anche sulla Gazzetta ufficiale. Dunque, come emerge, ne è stato dato ampio risalto e, tuttavia, l'occasione potrebbe comunque tornare utile per invitare, ancora una volta, tutti coloro i quali che, potenzialmente, possono aderire e rispondere a questo avviso a prenderne visione sul sito internet dell'Ente".