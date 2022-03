Corigliano-Rossano, Comune avvia censimento per i bisogni delle persone fragili

Il Comune di Corigliano-Rossano ha deciso di avviare un censimento sui bisogni delle persone fragili. In tali categorie rientrano persone con disabilità, anziani non autosufficienti e soggetti con patologie particolari.

L’operazione intende aggiornare il database informativo necessario per la redazione del nuovo Piano della Protezione Civile. La costruzione di un sistema informativo migliore è necessaria all’ottimizzazione delle risorse e per una capacità di intervenire in maniera più pronta, repentina ed efficace qualora e dove ve ne sia necessità, permettendo, così, all’Amministrazione Comunale di fornire la migliore risposta possibile.

I dati ottenuti permetteranno al Comune di poter realizzare un sistema di intervento atto a garantire un pari livello di sicurezza, in caso di incendio, calamità naturale o altra emergenza, a tutte le persone. I cittadini interessati sono invitati a compilare la scheda allegata in ogni sua parte, sulla base delle proprie esigenze o sulla base delle esigenze della persona con disabilità, riportando i reali bisogni.

“Il censimento delle persone diversamente abili - afferma l'assessora con delega all'Integrazione del tessuto urbano, Tatiana Novello - permetterà di prevedere azioni mirate nel modello di intervento del Piano di Protezione Civile, in modo che nel caso di evacuazione si possano predisporre percorsi agevoli e modalità idonee alla fuga nel caso di eventi calamitosi”.