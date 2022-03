Ex Lsu/Lpu, firmato accordo quadro tra Usb e Regione

Firma dell’accordo quadro in tema di trattamento economico del personale ex Lsu/Lpu. È successo nella sede della cittadella regionale dove la federazione calabrese dell’Usb ha firmato l’accordo con la Vice Presidente della Regione, Giusi Princi.

“È un passaggio consequenziale al trasferimento delle risorse aggiuntive inviate dal Governo nazionale a seguito dell'equiparazione degli ex Lpu agli Lsu, risorse ottenute grazie alla manifestazione organizzata da Usb il 26 novembre”, scrive Usb.

Tuttavia il sindacato annuncia di non volersi firmare, almeno fino a quando non raggiungerà “il tempo pieno per tutti i lavoratori, così come il riconoscimento dei contributi Inps maturati durante il periodo di lavoro prestato come Lsu e Lpu”.

Usb ha quindi chiesto alla Regione di convocare “un tavolo con l'Anci Calabria”, dal momento che per Usb anche i Comuni devono “fare la loro parte aggiungendo risorse proprie per il raggiungimento del full-time”.