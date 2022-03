AkC: Sergio Esposito sul podio alle qualificazioni cadetti e stacca pass per le finali

Stacca il pass per le finali Sergio Esposito, atleta dell’Accademia karate Crotone. Esposito ha infatti conquistato il podio nelle gare di qualificazione del campionato italiano cadetti che si sono svolte nel centro polifunzionale “Pasqualino Gagliardi” di Lamezia Terme. Alla manifestazione hanno partecipato i karateka calabresi di 14/15 anni.

L’AkC ha dunque centrato un obiettivo grazie a Esposito che nella categoria – 47kg ha saputo gestire con bravura gli incontri eliminatori fino a disputare la finale, conquistando così la medaglia d’oro e la sua prima qualificazione nazionale che lo vedrà impegnato a Ostia Lido l’otto, 9 e 10 aprile.

Per Alessandro Cafarda, invece, non è andata bene, purtroppo, nella categoria -52kg si è fermato alle eliminatorie raggiungendo il VII posto. Sfortuna nera invece per Sofia Pignataro e Dionisia Sorrentino che non sono state ammesse per regolamento alla competizione.

Alla manifestazione ha inoltre partecipato il presidente della commissione nazionale arbitri, Giuseppe Notarianni. Presenti il presidente del comitato Fijlkam Calabria Enzo Migliarese e il vicepresidente Fijlkam settore Karate Gerardo Gemelli i quali hanno officiato le premiazioni, insieme al delegato provinciale Fijlkam di Catanzaro Vincenzo Ruberto, il referente amministrativo unico Calabria Viola Zangara, il commissario tecnico regionale Luciano Dichiera e il responsabile centro tecnico regionale Francesco Bellino.