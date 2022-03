Serie B, il Crotone torna in “casa”. Allo Scida arriva il Frosinone, squali in cerca del riscatto

Il Crotone ritorna fra le proprie mura a giocarsi quel filo di speranza che ancora gli fa intravedere i play out. Non sarà un match facile, dopo la sconfitta subita a Benevento. Ma si gioca sotto la spinta dei propri tifosi, che ancora hanno energie per dare la loro spinta.

Di Giuseppe Romano

L’ospite è il Frosinone allenato da Fabio Grosso, campione del mondo 2006, verso il quale aveva fatto un pensierino anche il Crotone. L’ex difensore della nazionale azzurra doveva essere l’erede di Ivan Juric, per il campionato 2016-2017, dopo la brillante promozione dei pitagorici in serie A. Una trattativa non conclusa. Ora allena i “Canarini” con grande merito e la prospettiva di giocarsi i play out, addirittura aspirare alla promozione diretta, che dista sei punti.

I ciociari arrivano allo “Scida” carichi di adrenalina: i gol di Barisic, Zerbini e Canotto, hanno determinato il 3-0 contro l’Alessandria e vitalizzato la voglia di sconfinare con la mente, puntando ad un gran finale. Grosso ci crede e lancia la sfida contro le più forti del campionato.

L’avversario di turno è il Crotone, fanalino di coda, distante 32 punti dai “canarini”, che deve solo cercare di salvare la faccia. In queste ultime nove giornate di campionato, la probabilità matematica non ha segnato la fine dello “Squalo”, tenuto in vita dalle sconfitte di Vicenza, Cosenza e Alessandria, mentre subiva tre gol a Benevento, fatali gli ultimi minuti dell’incontro, come in altre circostanze.

La fase cruciale del Frosinone è questa partita in Calabria: le potenzialità ci sono tutte, a meno che il Crotone non riesca a sfruttare le sue qualità con strategie adattabili alle caratteristiche dei singoli giocatori. I 50 gol subiti dai crotoniati rappresentano l’aspetto più fragile della squadra e una disorganizzazione difensiva e offensiva mai corretta. I due tecnici hanno concluso le rifiniture, nessun problema per mister Modesto che potrà disporre di tutti i calciatori. In ansia invece mister Grosso, per l’infortunio di Gabriele Charpentier, bomber con la migliore media gol, nel campionato di serie B, rispetto ai minuti giocati.

Sulla carta, appare un match con la vittoria scontata dei ciociari, per la posizione in classifica, le reti segnate e un equilibrio di squadra che dà serenità e forza mentale. Non va, però, sottovalutata le “qualità” dei singoli calciatori crotoniati alla ricerca di una vittoria che possa tenere accesa la fiammella delle speranza, alimentata solo da eventuali contemporanee sconfitte del Cosenza, Vicenza e Alessandria.

Crotone-Frosinone: 30^ giornata di serie BKT in programma martedì 15 marzo 2022 alle ore 18.30, stadio “Ezio Scida”.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (To) a dirigere. Assistenti: Francesca Di Monte di Chieti e Gianluca Sechi di Sassari; IV Uomo: Claudio Gualtieri di Asti; VAR: Marco Serra di Torino; AVAR: Alessandro Cipressa di Lecce.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Golemic, 7 Vulic, 8 Estevez, 9 Mulattieri, 10 Kone, 11 Adekanye, 14 Calapai, 16 Schnegg, 17 Marras, 19 Canestrelli, 21 Nicoletti, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo,,, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos, 44 Schirò, 70 Tornaghi, 74 Cangiano, 86 Awua 99 Maric.

Frosinone: Portieri: Minelli, Ravaglia, Marcianò; Difensori: Cotali, Zampano, Kalaj, Gatti, Barisic, Brighenti, Oyono, Centrocampisti: Lulic, Tribuzzi, Ricci, Rohden, Bozic, Boloca, Haoudi, Attaccanti: Novakovich, Manzari, Cicerelli, Canotto, Zerbin, Stampete

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-2-1): Festa; Sala, Golemic, Nedelcearu, Canestrelli; Estevez, Awua, Mogos; Maric, Marras, Mulattieri. All. Francesco Modesto

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali; Rohden, Ricci, Lulic; Canotto, Charpentier, Zerbin. All. Fabio Grasso.

Dove vedere la partita: in tv e streaming: diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.