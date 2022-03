Covid in Calabria: aumentano i ricoveri (+12). In 24 ore otto decessi e 1.547 nuovi casi

Otto decessi (tre nel Catanzarese e nel Cosentino, due nel Reggino) e 1.547 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Un calo dunque dei positivi, visto che ieri sono stati 1.838 (QUI).

Sono 563 i casi registrati nel Cosentino, 555 nel Reggino, 268 nel Crotonese, 120 nel Catanzarese e 24 nel Vibonese. Dati emersi dai 7.969 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 244.142, mentre i decessi totali sono stati 2.188. I guariti di oggi sono 1.376, per un totale di 190.264. Gli attuali positivi sono in tutto 51.690 (+163).

Sono dodici le persone ricoverate in reparto nelle ultime 24 ore. Al momento nei reparti ordinari della Calabria si trovano 325 (+12, così distribuiti: 7 nel Catanzarese, 4 nel Cosentino, due nel vibonese, una dimissione nel Reggino). In terapia intensiva si trovano 14 persone (-1). In isolamento domiciliare sono in 51.351 (+152).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino da inizio pandemia si sono ammalati in 100.989, oggi in 555. Attualmente i casi attivi sono 10.501, di cui 122 in reparto (-1); 5 in terapia intensiva (-1); 10.374 in isolamento domiciliare (+102). I casi chiusi sono 90.488, di cui 89.832 guariti (+453); 656 decessi (+2).

Nel Cosentino il bollettino registra 563 nuovi positivi su un totale di 56.146. Attualmente i casi attivi sono 19.168, di cui 96 in reparto (+4); 2 in terapia intensiva; 19.070 in isolamento domiciliare (+541). I casi chiusi sono 36.978, di cui 36.044 guariti (+15); 934 deceduti (+3).

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota 31.437, mentre i positivi di oggi sono 120. Attualmente i casi attivi sono 4.626, di cui 69 in reparto (+7); 7 in terapia intensiva; 4.550 in isolamento domiciliare (-205). I casi chiusi sono 26.811, di cui 26.570 guariti (+315); 241 deceduti (+3).

Nel Crotonese da febbraio 2020 si sono ammalati in 24.883, mentre oggi in 268. Attualmente i casi attivi sono 3.659, di cui 29 in reparto; 0 in terapia intensiva; 3.630 in isolamento domiciliare (-310). I casi chiusi sono 21.224, di cui 21.035 guariti (+578); 189 decessi.

Nel Vibonese si attestano 24 nuovi positivi, mentre il computo totale è: 28.779. Attualmente i casi attivi sono 13.438, di cui 9 in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 13.429 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 15.341, di cui 15.185 guariti (+15); 156 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i nuovi positivi sono 17 su un totale di 1.908. Al momento gli attuali positivi sono 298 (+17), di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 298 (+17) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.598; i decessi 12.