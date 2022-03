Serie B. Cittadella-Reggina: amaranto in Veneto per riscattare la sconfitta contro il Perugia

Foto: Reggina 1914

Sono passati solo due giorni dalla sconfitta casalinga contro il Perugia, ma la Reggina vuole mettersi tutto alle spalle e provare a ripartire. L'avversario di domani è uno dei più ostici per gli amaranto, il Cittadella ha già battuto gli amaranto all'andata e vuole mantenere i quattro punti di vantaggio proprio sulla Reggina. La squadra di Stellone vuole dimostrare di essere ancora all'altezza della situazione e proverà in tutti i modi a fare risultato per accorciare la classifica e sperare ancora in un posto nei playoff.

di G.S.M.

In casa amaranto, previsto ancora un massiccio turnover, vista l'indisponibilità di Cortinovis, Franco e Tumminello per attacchi febbrili, l'assenza di Galabinov per un problema all'adduttore e gli infortuni di Ménez, Aya, Denis e Lakicevic. In aggiunta, mancherà anche Crisetig per squalifica e sicuramente Cionek partirà dalla panchina, non avendo ancora recuperato la condizione migliore. L'allenatore Roberto Stellone convocherà anche il giovane Diop, dalla formazione primavera.

Situazione simile anche tra le file del Cittadella, con Maniero, Mattioli, Pavan, Perticone, Varela, Mastrantonio, Tavernelle e Baldini infortunati e Visentin e Vita squalificati. L'allenatore Beretta sarà costretto a convocare diversi giovani della formazione primavera.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone è tornato sulla sconfitta contro il Perugia: "Gara contro il Perugia è stata equilibrata, ci abbiamo provato e annullato una squadra forte come il Perugia, che ha fermato tante big. In difesa abbiamo fatto molto bene, a centrocampo abbiamo vinto molti duelli, abbiamo avuto l'occasione con Cionek e loro invece hanno avuto due chance per segnare. La punizione del loro gol nasce da un fraintendimento, bisognava gestirla meglio. Dispiace aver perso in casa e dispiace aver visto il Perugia allontanarsi in classifica. Menez voleva giocare la partita, ma in rifinitura ha sentito il fastidio muscolare. Speriamo di riaverlo per dopo la sosta".

La Reggina affronterà la sfida di domani con tante defezioni, ma Stellone dimostra fiducia nel gruppo: "Cortinovis, Franco e Tumminello hanno la febbre, Galabinov non partirà con la squadra, accusa da tempo un problema all'adduttore. Denis, Aya e Lakicevic sono infortunati. Abbiamo chiamato Diop della Primavera. Non voglio far fare due gare di fila a Cionek, metteremo in campo formazione fresca, cambieremo sei-sette calciatori freschi".

Situazione particolare per Adriano Montalto, che ha perso la nonna “alla quale era molto legato, ma vuole venire lo stesso con la squadra. Non è al meglio, ma davanti qualcosa ci inventeremo".

Stellone ha poi analizzato l'avversario di domani: "Pressano, attaccano, sono aggressivi e spigolosi. Siamo in emergenza, ma sono fiducioso, dobbiamo riprenderci i punti persi contro il Perugia. La gara di domani è un tipo di partita nella quale non mi servono calciatori a piede invertito. Sarà una gara di seconde palle e di ripartenze, di velocità. Loro usano lo stesso modulo da quattro anni, hanno la stessa strategia: fare giocare male gli avversari, non esprimono calcio di costruzione, ma cercano la verticalizzazione sulle punte. Dobbiamo impedirgli di fargli fare quello che sanno fare, dobbiamo rispondere con la medesima aggressività".

A proposito del sostituto di Crisetig: "Ejjaki è un ottimo calciatore che però non ha mai giocato. E' una partita molto delicata, non è una partita in cui il play farà molto gioco, metteremo un altro calciatore".

Sette precedenti ufficiali, tutti in serie B, tra Cittadella e Reggina al "Tombolato", con un bilancio complessivo di tre vittorie amaranto, due pareggi e due vittorie del Cittadella. L'ultimo scontro risale al 5 aprile 2021, Cittadella-Reggina 1-1

Arbitro dell'incontro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato da Rossi e Trasciatti, quarto ufficiale Maggio. Alla VAR Zufferli e Ranghetti. Tre precedenti di Maggioni con la Reggina, l'ultimo il 19 febbraio 2022, Reggina-Pordenone 2-0

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 18.30