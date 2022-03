Campionati Cross di Trieste, secondo posto per Ahmed Semmah

Secondo posto per Ahmed Semmah, atleta della CorriCastrovillari, ai Campionati Italiani di Cross di Trieste. Il giovane runner ha infatti guadagnato la quinta posizione nella categoria promessa, mentre la seconda per la classe 2022 con il tempo 9:22.

La compagna di squadra, Anastasia Gattabria, alla prima esperienza nazionale, ha partecipato insieme alle sue compagne della rappresentativa calabrese (Eleonora Castello - Atletica Olympus; Letizia De Franco - Asd Icaro e Matilde Aversa - Fiamma Catanzaro), mettendoci grinta ed entusiasmo.

“Dopo aver guardato con attenzione il percorso, il mio allenatore, Vincenzo Caira, e io abbiamo concordato la miglior tattica per poter ottenere il miglior risultato possibile - ha dichiarato Ahmed, alla fine della gara, soddisfatto della prestazione -. La gara è stata molto veloce, ho cercato di fare del mio meglio dall'inizio alla fine chiudendo la gara con un V posto tra gli U23”.

Accompagnati da Gianfranco Milanese, Presidente della CorriCastrovillari, e da Vicenzo Caira, nella duplice veste di Presidente di Fidal Calabria, e allenatore di Semmah, i ragazzi erano ben consci di dover competere con atleti forti ed anche più grandi di età, principalmente Ahmed, tuttavia hanno dimostrato caparbietà e tenuta.

“Sono stati due giorni di emozioni continue. Poter sfilare con la squadra della mia regione è stato un grande onore e vedere intorno a me tanta gente che ama la corsa campestre e ci incitava a seguire lo sport è stata una piacevole sorpresa - ha raccontato Anastasia, classe 2007 -. Vedere poi tante ragazze e tanti ragazzi che amano l'atletica mi fa sentire parte di una grande famiglia”.

Stanchi ma felici il Presidente Milanese e il Presidente Fidal Calabria Caira.

“Vedere questi ragazzi così a loro agio in contesti sportivi importanti e prestigiosi è sempre una grande soddisfazione e un enorme orgoglio per noi della CorriCastrovillari - ha dichiarato Milanese -. Questo ripaga dei sacrifici e degli allenamenti affrontati anche in condizioni climatiche poco favorevoli. Il motore che muove tutto è la passione e Ahmed ed Anastasia, come tutti gli alti ragazzi, ne hanno da vendere”.

Gli fa eco Caira: “Abbiamo ottenuto dei buoni risultati e questo ci fa capire una cosa: dobbiamo crescere ancora di più. L’atletica è uno sport che potrà dare grandi soddisfazioni, visto anche l’ottimo livello dei preparatori”.

Poi l’invito ad approcciarsi alla Regina degli Sport: “Avvicinatevi all’atletica perché raccoglierete grandi soddisfazioni. A questo proposito, come Fidal Calabria, stiamo mettendo su progetti molto importanti per allargare la base, a breve partirà un corso per istruttori aperto a tutti insegnanti di educazione fisica per ampliare il rapporto tra scuola, mondo dello sport e società del territorio, grazie al protocollo d’intesa con l’ufficio scolastico regionale e con il coordinamento per l’educazione fisica. Crediamo molto in questo progetto”.

Infine, un commento da allenatore: “Ahmed ha affrontato per la prima volta la gara nel gruppo delle Promesse, gareggiando con atleti di non pari età. Ha portato a casa una prestazione abbastanza buona, migliorando la parte finale. Occorre però acquisire molta più fiducia nella gestione del pre-gara, ma Ahmed è un ragazzo molto serio e con un grande potenziale, e poi è iscritto in una società come la CorriCastrovillari che gli permetterà di raggiungere tutti i suoi obiettivi”.