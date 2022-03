Cassano. Patrocinio gratuito all’International Language School per l’Oxford test of english

L’organo esecutivo del Comune di Cassano All’Ionio, riunitosi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistito dal segretario generale Ciriaco Di Talia, su proposta del Responsabile del Settore Socio Turistico Culturale - Area II, ha accolto la richiesta della professoressa Ida Parise, direttore dell’International Language School, con sede in Corigliano Rossano, di concedere il patrocinio del Comune di Cassano All’Ionio, per il Progetto “Oxford Test of English”, relativo ai servizi di supporto all’apprendimento linguistico ed all’ottenimento della certificazione internazionale OXFORD TEST OF ENGLISH, da promuovere e diffondere presso tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio comunale.

Il progetto è rivolto, viene evidenziato nell’atto, mediante prove calibrate, relative alle diverse certificazioni linguistiche sia a studenti che ad adulti. Tra le certificazioni linguistiche, in linea con le indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, sono previste, in particolare, quelle per Mediatore Culturale – Guida turistica - Operatori del Settore Turistico - professioni impegnate soprattutto nel settore della ristorazione ed accoglienza alberghiera.

Il progetto in questione, al momento, è stato riferito, unico in campo di cui la Città di Cassano All’Ionio, è capofila, sarà realizzato con le Istituzioni Scolastiche del territorio comunale. Infatti, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii” presieduto dalla professoressa Anna Liporace, ha già proceduto a sottoscrivere apposita convenzione con l’International Language School. Per l’amministrazione comunale cassanese, tale sodalizio, riveste una grande valenza culturale ed educativa. Il deliberato è stato approvato all’unanimità e trasmesso per quanto di competenza all’ufficio pubblica istruzione dell’ente.