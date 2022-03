Saracena. Intitolata una strada a Baden Powell

L'esecutivo guidato da Renzo Russo insieme al Gruppo Agesci Saracena 1 hanno voluto consolidare il legame tra la comunità e lo scoutismo come metodo educativo per far crescere generazioni di giovani

Da oltre 20 anni il gruppo scout Agesci Saracena 1 è attivo in città permettendo a tanti bambini e adolescenti e giovani di crescere secondo il metodo sperimentato da Baden Powell e consolidato in tutto il mondo da oltre un secolo. Un percorso educativo completo e che ha saputo far appassionare i nostri giovani alle montagne del comprensorio, educando al rispetto per l'ambiente e la fratellanza tra i popoli, che l'amministrazione ha voluto consacrare intitolando al fondatore dello scoutismo una strada della città.

La strada scelta, che da oggi si chiamerà via Robert Baden Powell, si trova in zona Cozzi nei pressi del centro riabilitativo, proprio perché è la strada che collega Saracena con la montagna ed è quella percorsa dagli scout ad ogni escursione. Ma soprattutto perché è in una zona periferica che «come esecutivo intendiamo rigenerare e risanare, prendendo l'impegno, come diceva Baden Powell in un celebre discorso ai suoi esploratori, di voler lasciare questo spazio migliore di come lo abbiamo trovato. E' un assunto che muove, come amministrazione, il nostro impegno amministrativo in ogni ambito della vita pubblica e che speriamo di poter dire di aver fatto al termine della nostra esperienza amministrativa» ha sottolineato il sindaco Renzo Russo, che dal mondo dello scoutismo proviene essendo stato per anni educatore dei ragazzi.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche i fondatori del gruppo scout Saracena 1 Antonio Moliterno e Mariateresa De Stefano insieme ad altri capi e al parroco don Saverio Viola che hanno richiamato anche il valore della fratellanza tra i popoli e proponendo un momento di riflessione sulla guerra in Ucraina.

Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale sarà impegnata in altre cerimonie di intitolazione di strade a personalità, alcune delle quali in memoria di cittadini illustri di Saracena.