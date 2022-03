Ancora una tragedia quest'oggi in Calabria: un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un treno in corsa. È successo a Scalea, in prossimità della stazione ferroviaria.

La vittima, un ottantenne, sarebbe stato colpita dal convoglio diretto a Battipaglia nel pomeriggio. Allertate tutte le forze dell'ordine ed il personale medico del 118, che giunto sul posto però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.