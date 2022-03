Ampia partecipazione al sit-in per la pace di Corigliano-Rossano

Tanta partecipazione al sit-in per la Pace, in Piazza Bernardino Le Fosse, allo Scalo di Rossano. All’evento, organizzato dal Circolo di Legambiente Corigliano-Rossano, hanno preso parte diverse associazioni del territorio quali: Agesci Rossano 1, Agesci Rossano 2, Agesci Rossano 3, Agesci Corigliano, Anteas, Associazione Azzurra, Centro Culturale Namaste, Coldiretti Calabria, Club Tekking Corigliano-Rossano, FAI - Sezione di Corigliano Rossano, FIDAPA - Sezione di Rossano, Forum Terzo Settore Ionio-Pollino, L'arcobaleno, Gocce nel Deserto, Insieme, Le Aquile - Protezione Civile, Mani in Alto, Maros in Teatro, Partigiani Rossano, Pro Loco Rossano “La Bizantina”, Ruskia, SosteniAmo Co-Ro, Terra e Popolo, WWF Calabria Citra – Corigliano-Rossano.

Da sottolineare, tra l’altro, la partecipazione di tanti cittadini e bambini. Presenti, inoltre, diverse donne ucraine che, da anni, vivono in questo territorio. Tutti in piazza, dunque, per dire No alla Guerra e Sì alla Pace. Diversi gli interventi tra cui quello del padre Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, sua eccellenza Mons. Maurizio Aloise, che ha rimarcato l’importanza di deporre le armi e di continuare a pregare per la Pace.

La manifestazione si è svolta nel rispetto di tutte le normative anti-covid e alla presenza anche delle forze dell'ordine. Il Presidente del Circolo di Legambiente, Evelina Viola, ha voluto ringraziare il padre Arcivescovo per la sua presenza ed anche tutte le Associazioni che hanno aderito alla lodevole e significativa iniziativa. Sì alla Pace in tutto il mondo e, soprattutto, in Ucraina.