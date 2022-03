Vigor Lamezia, vittoria contro il Prasar dopo un mese di stop

Dopo due turni di stop torna finalmente in campo la Vigor 1919. Gli uomini di mister Perrone, in casa, al Guido D’Ippolito, archiviano senza troppo problemi la pratica Prasar. Il lungo riposo non ha distratto i biancoverdi che cinici come non mai dopo appena dieci minuti (Buccinnà – doppietta di Scarpino) conducevano già 3-0, per poi finire la prima frazione di gioco in vantaggio di 5 gol (Leta – Scarpino).

Al 4’ Cross di Foderaro, Buccinnà di prima intenzione trova la respinta di Iezzi. La palla torna al numero 11 che questa volta non sbaglia (1-0). All'8’ cross dalla sinistra di Leta sul palo opposto interviene di testa Sisca, la palla arriva a Scarpino che sotto porta non può sbagliare (2-0). Al 10’ ancora Scarpino, l’attaccante lametino perfettamente imbeccato da Foderato batte ancora Iezzi (3-0)

Al 21’ azione personale di Leta che salta due uomini e batte il portiere ospite con un perfetto rasoterra (4-0). Segue al 23’ azione fotocopia del terzo gol: Foderaro trova nuovamente Scarpino in area e il bomber biancoverde trova la tripletta battendo Iezzi questa volta di testa (5-0) ed al 28’ tiro cross di Foderaro, Buccinna ci prova, Iezzi si supera, la palla arriva a Leta che tenta il tiro a giro: traversa piena.

Al 34’ punizione di Foderaro, colpo di testa di Cossu di poco a lato, ed il primo tempo si conclude senza altre particolari azioni.



Ad inizio ripresa arriva anche il sesto gol (Foderaro). Con la partita ormai definitivamente chiusa, qualche giustificato calo di concentrazione dei Lametini permette agli ospiti di trovare 2 gol. Al 3’ infatti Buccinna la mette al centro dove Foderaro deve metterla solo dentro (6-0)

Al 15’ Foderaro serve Scarpino che chiuso tra i due avversari tenta la giocata della domenica e al volo di tacco colpisce la parte alta della traversa. Al 20’ lancio lungo in area biancoverde, la palla arriva a Nicoletta che batte il neo entrato Vecchio (6-1). Mentre al 45’ mischia in area biancoverde, Arabia viene steso. L’arbitro assegna il calcio di rigore, dal dischetto va Nicoletta, doppietta (6-2).

Tre punti, quindi, alla fine meritati ma non facili da trovare dopo esser stati fermi quasi un mese.

TABELLINO

Vigor: Colosimo (13’st Vecchio (2000), Gibin (2002), Cittadino (2000) (5’st Primerano (2000), Calomino (1’st Scardamaglia (2001), Cossu, Rizzuto, Foderaro, Sisca, Scarpino (40’ Giudice (2001), Leta (9’st Ortolini), Buccinà. A disp, Nascardi. Allenatore: Perrone.

Prasar: Iezzi, Migliaccio, Starace, Rotundo (2000) (16’st Arabia (2002), Pisani (9’st Torquato), Zavaglia, Nicoletta, Caridi, Del Gaiso (9’st Orlanduccio), Cancellieri (16’ Trapasso), Galli (2000) (9’Chiarella (2001). A disp.: Ugrinov, Casaccio, Aloi (2001), Rotella, Allenatore: Pilò.

Arbitro: Mannarino di Paola