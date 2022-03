Covid, rallenta il contagio: 1.838 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Calano i numeri dei contagi e dei decessi causati dal coronavirus in Calabria. Dopo una settimana marcata da un boom di nuovi casi, ecco che il bollettino odierno evidenzia un calo sotto ogni aspetto. Sono 1.838 i contagi a fronte di 786 guariti, e 2 i decessi. Registrato solo un ricovero, che fa salire il numero dei degenti a 328.



Per quanto riguarda la diffusione, il maggior numero di casi si registra in provincia di Reggio Calabria (+768), seguita da Cosenza (+712), Catanzaro (+277), Crotone (+37) e Vibo Valentia (+36), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+8). Processati 2 milioni e 423.315 tamponi (+9.739) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 18,87%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 100.434 (+768), mentre i casi attivi sono 10.401. Di questi: 10.272 in isolamento, 123 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 89.379 i guariti e 654 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 55.583 (+712), mentre i casi attivi sono 18.623. Di questi, 18.529 sono in isolamento, 92 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 36.029 guariti e 931 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 31.317 (+277), mentre i casi attivi sono 4.824. Di questi, 4.755 in isolamento, 62 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 26.255 i guariti e 238 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 24.615 (+37) mentre gli attivi sono 3.969, di cui 3.940 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 20.457 i guariti e 189 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 28.755 (+36) mentre gli attivi sono 13.429. Di questi: 13.422 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 15.170 i guariti e 156 i deceduti.