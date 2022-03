Maltrattamenti in famiglia, passa ai domiciliari pluripregiudicato di Corigliano

È stato scarcerato su decisione del Gip del Tribunale di Castrovillari un quarantaquattrenne di Corigliano, pluripregiudicato, arrestato nel novembre del 2021 per maltrattamenti. Lo rende noto l'avvocato difensore Raffaele Meles, comunicando la decisione di restringerlo ai domiciliari.

L'uomo infatti era stato denunciato dalla sua compagna, a seguito di continue e reiterate violenze nei suoi confronti, sia di natura verbale che fisica. La trentasettenne ha sporto regolare denuncia alle forze dell'ordine, raccontando che in alcuni casi le violenze e le minacce di morte sarebbero avvenute di fronte ai figli, tutti minorenni.

In un caso, inoltre, la donna sarebbe stata aggredita mentre si trovava in compagnia di alcune sua amiche, che oltre ad aver assistito alla scena hanno chiesto l'aiuto dei Carabinieri, che, giunti sul posto, sono stati minacciati anche loro.

Il soggetto era già stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, nel 2018, per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2021 è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti. Tuttavia il Gip ha condiviso la linea difensiva, che considerava il regime in carcere troppo afflittiva, optando per la reclusione domiciliare.