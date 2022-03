Terrore in discoteca a Roccelletta, uomo spara e ferisce addetto alla sicurezza e ragazza

Poteva sfociare in una tragedia la sparatoria avvenuta la scorsa notte nella discoteca “Atmosfera” di Roccelletta di Borgia.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che, passate all’incirca le tre e mezza di notte, un uomo, dopo un diverbio, abbia esploso dei colpi di arma da fuoco.

L’episodio sarebbe avvenuto a seguito di un litigio tra un addetto alla sicurezza e un avventore che avrebbe fatto di tutto per entrare e partecipare alla serata.

Non accettando il rifiuto da parte dell’addetto del locale avrebbe così estratto una pistola e sparato diversi colpi, uno dei quali ha ferito a una gamba lo stesso incaricato alla sicurezza, di 40 anni, mentre un altro ha invece colpito di striscio una ragazza, estranea alla lite.

L’uomo è poi scappato mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale a Catanzaro, qui l’addetto alla sicurezza è stato ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)