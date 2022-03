Incidente durante un inseguimento, due agenti feriti. Sindacati di Polizia insorgono

Erano all’inseguimento di un veicolo quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. È successo in viale Isonzo a Catanzaro dove questa notte a seguito dell’incidente due agenti di Polizia sono rimasti feriti.

Gli agenti della volanti, da come emerso dalle prime ricostruzioni, hanno intercettato un’autovettura e hanno quindi imposto l’alt. La vettura non si sarebbe fermata, da qui l’inseguimento, durante il quale la Volante è finita contro un muro.

È quanto fanno sapere Gianfranco Morabito, segretario provinciale del Siulp, e Giuseppe Brugnano, segretario nazionale dell'Fsp Polizia che chiedono alla politica di “affrontare la problematica”. Sì, perché i due sindacalisti vogliono una soluzione del problema.

"Purtroppo - affermano - la sicurezza nei quartieri a sud di Catanzaro, come viale Isonzo, Aranceto e altri, non può essere più un problema di sola Polizia ma deve interessare inderogabilmente, oggi più che mai, la politica che dovrebbe gestire la città concretamente”.

“La problematica criminalità nei quartieri a sud di Catanzaro - continuano Morabito e Brugnano - deve assumere una discussione istituzionale in senso lato, dove oltre le Forze di Polizia e la Magistratura impegnate senza risparmio alcuno, ci devono essere interlocutori credibili e spendibili all'interno delle Istituzioni cittadine”.

