Serie B. Benevento-Crotone 3-1: al Vigorito le Streghe volano e gli Squali affondano

Il Crotone contro il Benevento subisce l’ennesimo K.O esterno non riuscendo ad approfittare, ancora una volta, dei risultati provenienti dagli altri campi. Uno scatenato Moncini (con la doppietta di oggi porta a tre i gol stagionali senza contare quelli realizzati in coppa Italia), batte l’estremo difensore pitagorico per la prima volta al 25’ portando in vantaggio i sanniti.

Il Crotone ha tentato di restare a galla e vendere cara la pelle trovando il pareggio grazie ad un’autorete di Vogliacco al 27’ ma poi è andato in onda lo show giallorosso che trova il vantaggio al 49’ sempre ad opera di Moncini non senza qualche polemica dei calabresi per una rete arrivata un minuto dopo di quelli concessi e segnalati sul tabellone ufficiale dal quarto uomo. Allo scadere del secondo tempo supplementare Golemic viene punito per un fallo in area procuratosi da Forte che ha allargato di troppo la sua gamba. Il penalty, realizzato dallo stesso attaccante giallorosso, conclude la ventinovesima giornata del campionato serie BKT, disputatosi allo stadio comunale Ciro Vigorito, con il risultato di 3-1 per la squadra di casa.





di Francesco Pitingolo

Il Crotone in piena corsa per restare agganciato al treno salvezza sulle compagini di Vicenza (sconfitto 4-0 dal Monza), Cosenza (sconfitto 2-0 dalla Ternana) e Alessandria (che perde 3-0 contro il Frosinone), è sceso in campo per tentare di conquistare la prima vittoria stagionale in trasferta e cercare di regalarsi una speranza qualificandosi per lo spareggio play-out.

La situazione in casa rossoblù è ancora tutt’oggi a dir poco complicata non solo per una classifica deficitaria, che condanna i pitagorici al penultimo posto, ma anche perché gli squali non vincono dal 18 dicembre e tre punti sarebbero stati fondamentali per rilanciarsi in ottica salvezza.

Mr. Modesto per l’ennesimo delicato scontro di oggi ha deciso di schierare il suo 3-4-1-2 e mandare in campo da titolare il suo undici migliore: a difendere la porta Marco Festa; in difesa Nedelcearu, Golemic e Canestrelli; a centrocampo Schnegg, Awua, Estevez e Calapai; in attacco Marras alle spalle del tandem Maric e Mulattieri che oggi parte a sorpresa da titolare.

Il Benevento, dopo aver saltato il match della settimana scorsa contro il Cosenza per le troppe assenze da Covid, ha ospitato tra le mura dello stadio Vigorito il suo rivale sportivo storico Crotone, per restare in corsa play-off e centrare, contro i pitagorici, l’ennesimo risultato utile consecutivo necessario per proseguire la marcia trionfale verso il ritorno nella massima serie italiana.

Mr. Fabio Caserta per tentare l’aggancio alle squadre di testa ha deciso di affrontare i crotoniati schierando un 4-3-1-2 e mandando in campo: Paleari in porta, in difesa Gyamfi, Glik, Vogliacco e Foulon; a centrocampo Ionita, Acampora e Improta; in attacco il tridente composto da Farias a supporto di Gianluca Lapadula e G. Moncini.

A dirigere la gara è stato Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Marco D’Ascanio di Ancona, dal IV uomo: Marco Emmanuele di Pisa e dagli uomini VAR: Livio Marinelli di Tivoli e AVAR: Gianluca Sechi di Sassari.

Inizia il match dopo la fase di riscaldamento e a toccare la prima palla dell’incontro è la squadra sannita che prova subito a sorprendere il Crotone, ma i pitagorici di Modesto sono attenti e arginano l’esuberanza della compagine di casa. Per vedere la prima azione reale da rete ci vuole il 7’ minuto quando Diego Farias apre con un cross per Glik il quale prova la conclusione di testa non centrando, però, lo specchio della porta.

Dopo tre minuti, su azione di ripartenza, è il Crotone a rendersi pericoloso con Mirko Maric che fa suo un assist di Calapai e di testa, da centro area, manca completamente il bersaglio. La partita si sviluppa per lo più a centrocampo e un’altra timida azione da rete si vede al 19’ quando Moncini coglie un passaggio di Acampora e di testa fallisce l’appuntamento col gol che è solo rimandato di qualche minuto.

La partita si sblocca al 25’ e a portare avanti i sanniti è sempre Moncini che di destro, da fuori area, indirizza la palla nell’angolino basso a destra della porta avversaria battendo l’estremo difensore rossoblù e portando il risultato sull’1-0 in favore del Benevento.

Il Crotone però proprio non ci sta a perdere la gara e subito riparte imbastendo un’azione sulla fascia sinistra che ha il suo epilogo al 27’ quando Marras prova ad aprire al centro dell’area di rigore dove pesca il difensore sannita Vogliacco che, in spaccata, indirizza la palla nella propria porta segnando un’autorete che consente ai calabresi di pareggiare il conto e portare il risultato sull’1-1.

Il Crotone sembra rivitalizzato dalla rete del pareggio e al 33’ con Canestrelli, salito a dare manforte al reparto offensivo, prova un tiro dalla sinistra dell’area piccola che trova la respinta del numero uno Paleari.

Sempre la squadra di Mr. Modesto ci prova al 40’ quando su azione corsara Estevez apre per Calapai il quale crossa al centro dell’area dove è pronto Mulattieri che prova la conclusione trovando l’intervento pronto dell’estremo difensore giallorosso.

Allo scadere del primo tempo, in pieno recupero e precisamente al 49’ (nonostante l’arbitro ne avesse concesso solo due) Acampora da palla inattiva crossa all’indirizzo di Moncini il quale segna il gol del 2-1 punendo oltremodo il Crotone che, sino a qui, non aveva certo demeritato il pareggio.

Finisce 2-1 il primo tempo regolamentare e sin qui il Crotone ha tenuto bene il campo contro un avversario sicuramente più forte, almeno classifica alla mano. Moncini (che con questa doppietta arriva a tre gol in campionato) punisce oltremodo i calabresi con una doppietta e non senza qualche polemica sulla seconda rete arrivata ben oltre il tempo di recupero concesso dal direttore di gara.

Inizia la ripresa e il Benevento sostituisce subito Gyamfi con Tello; nessuna sostituzione per il Crotone che riparte alla ricerca del pareggio con Estevez il quale prova ad aprire per Maric senza però riuscire a servirlo a causa della guardia difensiva attenta della squadra di casa.

Sono sempre i sanniti a fare la partita e imporre il proprio ritmo di gioco ai calabresi, evidentemente in difficoltà e costretti a stringere le maglie difensive per non subire anzitempo il gol che potrebbe significare il definitivo game over del match.

Il Crotone al 60’ prova a inserire forze fresche per tentare di raddrizzare la partita e modifica anche il suo assetto tattico volto di più alla fase offensiva con Kargbo che sostituisce Canestrelli e Kone che subentra ad Estevez, atteso che sin qui i calabresi non sono mai riusciti ad impensierire Paleari.

I cambi però non sortiscono gli effetti sperati perché è sempre il Benevento ad andare vicino al gol al 69’ con Tello che non sfrutta una buona palla fornita da Ionita calciando fuori bersaglio. Un Crotone a trazione anteriore prova ancora a pareggiare la partita al 73’ con Awua che coglie un assist di Mulattieri e di sinistro conclude debolmente all’indirizzo dell’estremo difensore sannita che non ha problemi a bloccare la sfera.

All’80’ il Crotone trova la rete del pareggio con Mulattieri, servito da un lancio lungo di Maric, prontamente annullata dal direttore di gara per posizione irregolare dell’attaccante rossoblù. Il resto è un tripudio giallorosso, in completo controllo del match, che trova il suo epilogo al 91’ quando Golemic commette fallo in area su Forte il quale si procura un calcio di rigore: lo stesso Forte si presenta sul dischetto e realizza il gol del 3-1 che chiude definitivamente l’incontro.

Il Crotone perde ancora una volta l’opportunità di accorciare sulle dirette concorrenti e, con la sconfitta di oggi, resta sempre più relegato nei bassifondi della classifica. Forse nella partita odierna si è visto qualche errore in meno in fase di costruzione ma ancora, la compagine di Mr. Modesto non riesce a cambiare passo terminando l’incontro con un risultato decisamente troppo largo per una squadra che ambisce ad agganciare, con una rimonta a dir poco magistrale, la zona play - out del torneo cadetto.

Il tecnico pitagorico partito con il suo solito schema con la difesa a tre è riuscito a tenere campo nella prima frazione di gioco; ma dopo aver subito il secondo gol la compagine pitagorica non è più entrata in campo, non riuscendo quasi mai ad impensierire l’estremo difensore sannita, procurandosi un’altra brutta e demoralizzante sconfitta.

Appuntamento a martedì 15 marzo quando, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida, il Crotone dovrà giocare il tutto per tutto per conquistare tre punti di vero ossigeno contro il Frosinone attualmente settima forza del torneo.

TABELLINO

Benevento – Crotone 3 – 1. Reti: 25’pt e 48’pt Moncini (B), 27’pt autorete Vogliacco (C), 47’st Forte su rigore (B).

Benevento: Paleari; Gyamfi (1’st Tello), Glik, Vogliacco, Foulon; Ionita, Acampora, Improta; Farias (15’st Forte); Moncini (23’st Elia), Lapadula (43’st Petriccione). A disp.: Manfredini (GK), Tartaro (GK), Calò, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All. Caserta.

Crotone: Festa; Canestrelli (16’st Kargbo), Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez (16’st Kone), Awua, Schnegg (28’st Sala); Marras (28’st Adekanye); Maric, Mulattieri. A disp.: Saro (GK), Cuomo, Schirò, Giannotti, Cangiano, Vulic, Mogos, Borello. All. Modesto.

Arbitro: Giua di Olbia voto 5.

Note. Spettatori 2936. Presenti 21 tifosi rossoblù. Angoli: 4-1. Recupero: 5’pt, 4’st; Falli subiti: 13 (B) – (C) 20; Tiri in porta: 5 (B) – 3 (C); Cross: 28 (B) – 17 (C).

Ammoniti: Schnegg (C), Marras (C), Gyamfi (B), Canestrelli (C), Tello (B), Adekanye (C), Improta (B)