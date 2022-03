Aeroporti, Regione: “Nuovi voli Ita Airways da Reggio a Milano Linate”

Nuovi voli ita Airways da Reggio a Milano Linate. È quanto annuncia la Regione Calabria a seguito di un incontro che si è svolto a Roma tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e i vertici di Ita Airways, è stata confermata l'importanza della Calabria per il vettore di bandiera.

Ita Airways, infatti, oltre a servire già l’aeroporto di Lamezia Terme e la rotta Reggio Calabria-Roma Fiumicino, riprenderà a volare tra Reggio Calabria e Milano Linate a partire dal 27 marzo, inizialmente con un volo giornaliero che raddoppierà nel corso del mese di aprile.

“Sono lieto che Ita Airways abbia confermato la centralità della Regione Calabria, riprendendo gli operativi su Milano Linate, fondamentale per i passeggeri calabresi e per i tanti fuori sede. La prevedibile crescita della domanda, compatibilmente con le evoluzioni della pandemia e della situazione attuale, consentirà inoltre di incrementare i servizi e gestire orari in modo da intercettare i diversi segmenti di traffico, in vista del periodo estivo. Con Ita Airways abbiamo avviato una collaborazione che, auspico, sia proficua per i passeggeri e per il territorio calabrese”, ha detto Occhiuto.