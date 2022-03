Serie B. Reggina-Perugia 0-1: amaranto puniti al 91’ da un super gol di Burrai

Foto: Reggina 1914

Sconfitta di misura per la Reggina, battuta al primo minuto di recupero da un gol di Burrai, direttamente da calcio di punizione, dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. Gli amaranto restano all'undicesimo posto, ma vedono allontanarsi la zona playoff, adesso a sei punti.





di G.S.M.

Solito turnover per gli amaranto, in porta torna Micai, in difesa rientra Cionek dopo l'infortunio, trova spazio anche Lombardi, mentre in avanti Bellomo sostituisce Ménez per affiancare Montalto. Stellone non può contare nemmeno su Cortinovis, colpito da un attacco febbrile. Nel Perugia, solo tre novità rispetto all'ultima partita, dal 1' Dell'Orco, D'Urso e Beghetto.

Il primo tempo inizia su ritmi abbastanza bassi, le due squadre iniziano a studiarsi per cercare spazi. Al 9' punizione per il Perugia, la difesa amaranto non corre particolari rischi.

Al 14', punizione dai 25 metri battuta da Di Chiara, la palla finisce sulla faccia di De Luca che rimane a terra. Al 17', Folorunsho corre sulla destra, cross verso il secondo palo, dove Sgarbi chiude in angolo. Sugli sviluppi, Amione devia di testa, ma Chichizola è bravo a deviare ancora in angolo. Nell'azione successiva, cross di Beghetto dalla sinistra, De Luca gira di testa ma la palla finisce a lato.

Al 20', Burrai tira da limite dell'area, Micai riesce a respingere con qualche difficoltà. Burrai ci prova di nuovo al 26', questa volta su punizione, il pallone rimbalza davanti a Micai che riesce comunque a respingere. Il Perugia prende sempre più le redini del gioco e costringe la Reggina a difendersi, senza riuscire a imbastire una reazione.

Ci prova al 32' Montalto, ma il suo tiro non crea problemi a Chichizola. Al 42' Beghetto prova a scendere sulla sinistra, ma viene chiuso prontamente da Amione, autore di un'altra ottima prova. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo, sul punteggio di 0-0.

Nell'intervallo, Alvini manda in campo Matos al posto di D'Urso, nessun cambio per la Reggina. Al 52' Folorunsho conquista un pallone a metà campo e avvia un contropiede, serve Bellomo al limite, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.

Al 55', triplo cambio amaranto, dentro Adjapong, Tumminello e Rivas per Lombardi, Montalto e Bellomo. Al 60', lancio di Dell'Orco in area amaranto, Micai esce ma manca clamorosamente il pallone, raccoglie Olivieri che altrettanto incredibilmente calcia verso il fallo laterale.

Un minuto dopo, nel Perugia entrano Lisi e Santoro al posto di Beghetto e Olivieri. Il Perugia continua a condurre il gioco, mentre la Reggina prova a ripartire lanciando verso le punte per fare salire la squadra.

Al 69', Tumminello viene contrastato in area da Angella, ma riesce comunque a concludere e impegnare Chichizola, che devia in angolo. Al 72', Alvini sostituisce Falzerano con Ferrarini, mente un minuto dopo, nella Reggina Bianchi al posto di Hetemaj.

All'80' altro cambio per i grifoni, De Luca lascia il posto a Carretta. La partita sembra volgere al termine sul risultato di parità, ma al primo minuto di recupero arriva il gol del Perugia: punizione dai 30 metri calciata magistralmente da Burrai che si infila nell'angolo sinistro della porta di Micai, che non può fare nulla.

Stellone prova l'ultima carta, mandando in campo Kupisz al posto di Crisetig, ma, dopo altri quattro minuti, la partita si chiude con il risultato di 1-0 per il Perugia, che espugnano il Granillo per la quinta volta nella loro storia.

Risultato probabilmente bugiardo, ma gli amaranto sono apparsi davvero troppo sottotono. Su tutti, da segnalare la prestazione di Amione, che si è guadagnato la fiducia di Stellone a suon di buone prestazioni.

Adesso la Reggina dovrà recuperare le energie per affrontare l'impegno di mercoledì prossimo in casa del Cittadella, sperando di recuperare almeno Cortinovis.

Per un problema alla linea elettrica al "Granillo", non è stato possibile accedere alla sala stampa, per cui non si è svolta la conferenza stampa post-gara.

TABELLINO

Reggina-Perugia 0-1 (91' Burrai).

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj (73' Bianchi), Crisetig (91' Kupisz), Folorunsho, Lombardi (55' Adjapong); Bellomo (55' Rivas), Montalto (55' Tumminello). a disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Ejjaki, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Falzerano (72' Ferrarini), Segre, Burrai, Beghetto (61' Lisi); D'Urso (45' Matos); Olivieri (61' Santoro), De Luca (81' Carretta). a disposizione: Moro, Zaccagno, Ghion, Curado, Zanandrea. Allenatore: Alvini.

Ammoniti: D'Urso, Burrai (P), Crisetig, Cionek, Bianchi (R).