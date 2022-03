Cassano, 90 mila euro per lavori abbattimento barriere architettoniche

Sono 90mila euro i fondi che l’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio intende impegnare per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e regimentazione delle acque meteoriche presso la piazzetta di “Marina di Sibari”.

I lavori supplementari rientrano nel Decreto Crescita 2022 del Ministero dell’Interno, mediante l’attribuzione ai Comuni dei relativi finanziamenti per investimenti destinati ad pere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno in corso. Ne ha dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso.

Il suolo della piazzetta è infatti compromesso e usurato, in quanto necessita di urgenti interventi di ripavimentazione, di eliminazione di pericolosi dislivelli causati dal sollevamento della pavimentazione esistente, e relativa regimentazione delle acque piovane. Il primo intervento necessario, al fine di abbattere la barriera architettonica che impedisce l’utilizzo in sicurezza di detta piazzetta, consiste nella totale demolizione e rifacimento della pavimentazione esistente. Si dovrà procedere a demolire pavimentazione e relativo massetto di sottofondo, al fine di poter realizzare nuove pendenze per la regimentazione delle acque piovane. La pavimentazione di nuova realizzazione sarà posata a “opus incertum”. Nel centro della piazza, inoltre, verrà posizionato un bassorilievo in pietra raffigurante il simbolo del “toro cozzante” della Magna Graecia, simbolo riconducente al Comune.

La regimentazione delle acque piovane delle aree esterne avverrà tramite adeguata pendenza dei pavimenti verso le griglie realizzate nel primo stralcio e situate ai bordi della piazzetta. Questo intervento implementa il progetto generale i cui lavori per circa 230 mila euro, sono già in corso di esecuzione. Per la prossima stagione estiva, anche la piazzetta “Rosa dei Venti” rimessa a nuovo e resa funzionale nel suo essere tornerà a essere fruibile per il popolo delle vacanze di Marina di Sibari, la “Città del Mare” del Comune di Cassano All’Ionio.