Covid-19, sette decessi e nuovi ricoveri in Calabria. In 24 ore 2.470 casi

Altri sette decessi in Calabria (tre nel Cosentino, due nel Reggino, uno nel Catanzarese e nel Crotonese) e 2.470 nuovi casi di Covid-19 scoperti con i 12.028 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. La curva, dunque rimane stabile, visto che ieri i positivi sono stati 2.451 (LEGGI).

Il Sars-CoV-2 corre nel Reggino (+891) e nel Cosentino (+812), mentre nel Crotonese registra 318 casi, sono 262 nel Catanzarese e 180 nel Vibonese.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 240.757, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 2.178. I guariti di oggi sono 1.061, per un totale di 188.102 persone uscite dall’incubo della malattia. Gli attuali positivi sono in tutto 50.477 (+1.402).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 312 pazienti (+3), mentre diminuiscono le persone in terapia intensiva in cui si ritrovano 15 persone (-1). In isolamento domiciliare sono in 50.150 (+1.400).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 891 su un totale di 99.666. Attualmente i casi attivi sono 10.258, di cui 123 in reparto (+1); 5 in terapia intensiva (-1); 10.130 in isolamento domiciliare (+183). I casi chiusi sono 89.408, di cui 88.755 guariti (+706); 653 decessi (+2).

Nel Cosentino da febbraio 2020 si sono ammalati in 54.871, mentre oggi in 812. Attualmente i casi attivi sono 17.924, di cui 92 in reparto (-1); 2 in terapia intensiva (-1); 17.830 in isolamento domiciliare (+758). I casi chiusi sono 36.947, di cui 36.016 guariti (+53); 931 decessi (+3). Mel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio.

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 262 nuovi positivi, su un totale di 31.040. Attualmente i casi attivi sono 4.646, di cui 62 in reparto (+2); 8 in terapia intensiva (+1); 4.576 in isolamento domiciliare (+173). I casi chiusi sono 26.394, di cui 26.156 guariti (+85); 238 decessi (+1).

Nel Crotonese oggi si sono ammalate 318 persone, mentre il computo totale si attesta a quota: 24.578. Attualmente i casi attivi sono 3.933, di cui 28 in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 3.905 in isolamento domiciliare (+219). I casi attivi sono 20.645, di cui 2,0456 guariti (+96); 189 deceduti (+1).

Nel Vibonese da inizio pandemia i casi totali sono stati 28.719, mentre oggi sono 180. Attualmente i casi attivi sono 13.443, di cui 7 in reparto 8-1); 0 in terapia intensiva; 13.436 in isolamento domiciliare (+60). I casi chiusi sono 15.276, di cui 15.121 guariti (+121); 155 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 7 su un totale di 1.883. Gli attuali positivi sono in tutto 273 (+7), di cui 0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 273 (+7) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.598; i decessi 12.