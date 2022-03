Parità di genere. Poste Italiane è azienda leader anche in provincia di Crotone

Un’azienda in ‘rosa’. È così che Poste Italiane si conferma anche in provincia di Crotone. Le donne sono infatti in maggioranza nella rete dei 40 uffici postali della provincia: su 178 dipendenti assegnati, 111 sono donne per una percentuale pari al 63%. Di queste, 19 sono direttrici, mentre 15 sono gli uffici postali “rosa”.

Come nel caso della sede via Saffo a Crotone, dove su 8 risorse assegnate 6 sono donne, compresa la direttrice, Maria Greco: “Svolgo questo ruolo con grande soddisfazione e passione – ha detto la dipendente di Poste Italiane - in un ufficio costituto da un importante rappresentanza di "quote rosa" che rende il mio lavoro, e il lavoro di squadra, particolarmente avvincente e straordinario. L'inclusione delle donne – ha concluso la direttrice- è una strategia lodevole per questa prestigiosa azienda che è Poste Italiane, alla quale mi pregio di offrire il massimo contributo, svolgendo al meglio il lavoro quotidiano”.

Proprio grazie a questo importante risultato raggiunto nella provincia di Crotone, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione.

Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality.

La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Sono 418 le aziende esaminate in tutto il mondo, ripartite in 11 settori produttivi con sede in 45 paesi e una capitalizzazione di mercato combinata di 16 trilioni USD.

Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI.