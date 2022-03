Primo trekking sul Cammino della Magna Grecia: grande la partecipazione

Grande partecipazione all’escursione al Geosito dei Diapiri salini di Zinga, al Santuario di San Francesco di Paola e al Palazzo Tallarico, organizzato domenica scorsa, 6 marzo, dall’Associazione Passi Consapevoli - Cammino e Meditazione, con la collaborazione di Italia Nostra Sezione di Casabona.

“Con questa prima escursione sui luoghi del Cammino della Magna Grecia l’Associazione Passi Consapevoli intende promuovere un nuovo modo di camminare, ossia il cammino consapevole, incentrato non soltanto sul percorso esteriore ma anche sul viaggio interiore di conoscenza e di scoperta e riscoperta di se stessi – spiega la Presidente Adele Scorza – Con l’occasione vogliamo far prendere consapevolezza anche delle tante bellezze e dell’enorme patrimonio che il nostro territorio può offrire, ciò può rappresentare una riscoperta anche delle proprie origini ed una valorizzazione delle stesse all’insegna di un rapporto consapevole col territorio ed il contesto sociale e culturale in cui si vive, che è anche la finalità del nostro progetto in fase di realizzazione di un Cammino della Magna Grecia”.

La prima parte della giornata è stata aperta dal saluto dell’assessore del Comune di Casabona Anselmo De Giacomo e da un momento di accoglienza offerto dalla comunità di Zinga. Successivamente il nutrito gruppo si è spostato presso il geosito di Zinga, dove il geologo Mario Cimieri ha illustrato l’importanza e l’origine dei diapiri salini. Nel pomeriggio, invece, il gruppo ha potuto visitare il Santuario di San Francesco di Paola e il Palazzo Tallarico, avvalendosi delle spiegazioni dello storico Giuseppe Tallarico.

Il secondo appuntamento con il trekking sui luoghi del Cammino della Magna Grecia sarà organizzato in concomitanza con l’equinozio di Primavera e avrà come destinazione Santa Severina.

L’evento, dal titolo ”Bentornata primavera... Camminiamo verso la luce” è in programma per il 20 marzo, con inizio alle ore 9:30, e prevede una prima parte, in mattinata, di escursione e meditazione tra le bellezze naturalistiche di Monte Fuscaldo ed una seconda parte, nel pomeriggio, di urban trekking nel meraviglioso borgo di Santa Severina. A supportare l’escursione sarà il naturalista Eugenio Muscianese.

“Camminiamo per accorgerci della primavera che si espande nell'aria e perché scegliamo di rivolgere la nostra attenzione verso ciò che è Vita e Bellezza – spiega la Presidente dell’Associazione Adele Scorza - Camminiamo e lasciamo andare le nostre paure, le nostre tensioni il rimuginio dei nostri pensieri. Camminiamo per praticare la Pace dentro di noi, per disattivare l'allarme e per disarmare il nostro corpo tutto teso nello sforzo della difesa dall' inquietudine. Camminiamo per praticare sempre più l'ascolto, l'accettazione di ogni diversità, la non violenza. Camminiamo per nutrirci di bellezza e di armonia , riscoprire la nostra energia e seminare la pace fuori e dentro di noi”.

Per aderire all’evento è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/6q8fiw6KPn5r7HiH7; mentre per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure il numero 3490630919. L’evento, a numero chiuso, si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.